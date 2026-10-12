Boca mostró en 3D cómo será el nuevo gimnasio llamado Miguel Ángel Russo

Se viene el Gimnasio Miguel Ángel RussoBoca mostró cómo quedará el nuevo espacio destinado a socios del Club, que estará ubicado en la calle Brandsen y le rendirá homenaje a Miguel. IG/obrasbocajrs https://t.co/ejZVtlZeUD — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) October 12, 2026

La elección del nombre representa un reconocimiento a uno de los técnicos más importantes de la historia de Boca. En su primer ciclo, Russo condujo al equipo que conquistó la Copa Libertadores 2007, un logro que no se volvió a repetir en la institución. Posteriormente, en un segundo ciclo consiguió la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona 2020 y la Copa Argentina 2021, cortando la paternidad del River de Gallardo en mano a mano con doble eliminación.

En 2025, Russo inició su tercer ciclo cuando asumió nuevamente la conducción del plantel y estuvo al frente del equipo durante el Mundial de Clubes. Tras su fallecimiento, el club le rindió distintos homenajes, entre ellos un velatorio público en la Bombonera. La decisión de bautizar el gimnasio con su nombre busca mantener vivo su recuerdo en un espacio que formará parte de la vida cotidiana de los socios.

Con la publicación de la animación en 3D, Boca permitió observar cómo se transformará el predio situado frente a su estadio. La obra combinará una función deportiva y social con un homenaje permanente a Russo, cuya trayectoria quedó ligada a la conquista de la Libertadores de 2007 y a haber elegido ayudar al club en su peor momento de salud, dedicando sus esfuerzos hasta su último día de vida para hacer más grande a la institución.