Boca mostró en 3D cómo será el nuevo gimnasio llamado Miguel Ángel Russo

El club publicó una animación que recrea cada etapa de la construcción del espacio de 1600 metros cuadrados que estará ubicado frente a La Bombonera.
Boca Juniors difundió una animación en tres dimensiones que permite conocer cómo será el gimnasio Miguel Ángel Russo, un espacio destinado a los socios y las socias del club que se construye frente a la Bombonera. El video recrea las distintas etapas de la obra y muestra el aspecto que tendrá el edificio una vez finalizado.
Las imágenes comienzan con los trabajos de preparación y nivelación del terreno, continúan con la colocación de la base de hormigón y el montaje de la estructura metálica azul, y culminan con la instalación del techo y los cerramientos exteriores. De esta manera, la institución compartió una proyección del resultado final de una construcción que llevará el nombre del entrenador fallecido en octubre de 2025.
El gimnasio estará ubicado en Brandsen 842, frente al acceso principal del estadio Alberto J. Armando, en un predio donde anteriormente funcionaba un galpón que se encontraba fuera de uso. La superficie proyectada es de 1.600 metros cuadrados y el objetivo es ampliar los servicios que la institución ofrece a sus asociados.
El espacio contará con sectores de entrenamiento, máquinas y equipamiento deportivo, además de baños y vestuarios. También tendrá un sistema de acceso con molinetes y un frente vidriado hacia la calle Brandsen. Los trabajos habían comenzado el 5 de febrero y, en septiembre, el club ya había difundido imágenes que mostraban el avance de la construcción.
La elección del nombre representa un reconocimiento a uno de los técnicos más importantes de la historia de Boca. En su primer ciclo, Russo condujo al equipo que conquistó la Copa Libertadores 2007, un logro que no se volvió a repetir en la institución. Posteriormente, en un segundo ciclo consiguió la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona 2020 y la Copa Argentina 2021, cortando la paternidad del River de Gallardo en mano a mano con doble eliminación.
En 2025, Russo inició su tercer ciclo cuando asumió nuevamente la conducción del plantel y estuvo al frente del equipo durante el Mundial de Clubes. Tras su fallecimiento, el club le rindió distintos homenajes, entre ellos un velatorio público en la Bombonera. La decisión de bautizar el gimnasio con su nombre busca mantener vivo su recuerdo en un espacio que formará parte de la vida cotidiana de los socios.
Con la publicación de la animación en 3D, Boca permitió observar cómo se transformará el predio situado frente a su estadio. La obra combinará una función deportiva y social con un homenaje permanente a Russo, cuya trayectoria quedó ligada a la conquista de la Libertadores de 2007 y a haber elegido ayudar al club en su peor momento de salud, dedicando sus esfuerzos hasta su último día de vida para hacer más grande a la institución.
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