Rodolfo Arruabarrena habló de la lesión de Paredes y palpitó la serie con Vasco Da Gama

El entrenador de Boca lamentó la baja del capitán pero se mostró confiado con el desafío de poder reemplazarlo ante el club brasilero: "Contamos con chicos con mucho para dar".
En la previa del inicio de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana contra Vasco Da Gama, Rodolfo Arruabarrena lamentó la lesión de Leandro Paredes y palpitó los cruces con el club brasilero. “No vamos a tener las mismas características, pero contamos con chicos con mucho para dar”, expresó el entrenador.
El Vasco no escondió la importancia de perder a su capitán, pero destacó que “el otro día Alarcón (Williams) lo hizo bien y Palacios (Carlos) también”. Además, agregó en este diálogo con DSports: “Es un grupo muy compacto que va para adelante, que tiene hambre y ganas. Esperemos poder darle una alegría a la gente”.
Con respecto a la serie frente a Vasco da Gama, el entrenador fue contundente. “Es un rival que de mitad de cancha para adelante tiene buenos jugadores, que incluso quisimos llevar para Arabia. Hay que imponer nuestro fútbol y virtudes. Va a ser una eliminatorias difícil, como todas”, manifestó.
El técnico también se refirió a las expulsiones que Boca sufrió en duelos importantes durante los últimos años y remarcó que “no hay que pasarse en la intensidad, porque el hincha te lleva”. En tanto, añadió: “Hay que ser inteligentes y tratar de terminar con los 11 en cancha”.
La probable formación de Boca para el primer choque con Vasco da Gama, a disputarse este martes en La Bombonera sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Alarcón o Villa; Palacios; Leonel Flores y Miguel Merentiel.
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