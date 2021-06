Boca no volvió a ofertar por Di Santo y retrasó su llegada

Uno de los apuntados para reforzar al Xeneize sigue siendo Franco Di Santo, el delantero de San Lorenzo que Miguel Ángel Russo quiere incorporar lo más rápido posible, pero por el cual los dirigentes no volvieron a ofertar.

Aunque desde la entidad boquense no enviaron una contraoferta a los tres millones de dólares que pretende el Ciclón, Riquelme y sus acompañantes confían en que la negociación llegará a buen puerto en los próximos días.

La confianza por la llegada del atacante se debe a que San Lorenzo necesita vender y desprenderse de un sueldo tan alto como el que percibe el ex futbolista de Chelsea. De todas maneras, esta última condición es una de las trabas por las cuales no se cerró la operación.

Con respecto a la salida del jugador de 32 años, habló su actual DT, Paolo Montero, quien en diálogo con ESPN admitió: "Me gustaría que Di Santo se quede, es un jugador muy importante, pero será el club y el propio futbolista los que verán cómo termina esta historia".

La otra necesidad de Russo es traer un lateral derecho cuanto antes, teniendo en cuenta que por ese sector Boca perderá a Julio Buffarini y Leonardo Jara, además de vender a Nicolás Capaldo, quien en ocasiones ocupó ese puesto.

El marcador de punta que interesa para cubrir aquel carril es el peruano Luis Advíncula, jugador del Rayo Vallecano que acaba de ascender a la primera división de la liga española. El defensor de 31 años ya arregló de palabra su contrato por dos años con el club de la Ribera y, pese a haber conseguido el objetivo, le habría dicho a la dirigencia madrileña su interés por volver a jugar en la Argentina.

Por otra parte, Riquelme sigue con la "obsesión" de incorporar a Roger Martínez, delantero del América de México, por lo que Boca haría una nueva oferta por el 50 por ciento de su pase a cambio de aproximadamente 6.500.000 dólares.

ANDRADA NO VIAJÓ A LA PRETEMPORADA CON RAYADOS

El arquero Esteban Andrada retrasó su arribo al equipo mexicano y no pudo sumarse a los entrenamientos con sus nuevos compañeros por inconvenientes contractuales. De todas maneras, se estima que en los próximos días se concretará su incorporación.

La transferencia del ex Boca -quien ya cumplió con la revisión médica en México- no se hizo oficial ya que hay una pequeña diferencia en la forma de pago, pero no sería inconveniente para frustrar el pase.

EL PLANTEL COMPLETÓ UN NUEVO ENTRENAMIENTO

Los futbolistas de Boca trabajaron en lo físico este miércoles en el predio de Ezeiza durante el primer turno del tercer día de la pretemporada. Por la tarde, desde las 18 los jugadores harán una practica de fútbol en Casa Amarilla.

Para la próxima semana ya están programados dos partidos amistosos a puertas cerradas en Ezeiza: el primero será el miércoles 30 de junio contra Atlético de Tucumán, y el segundo el 7 de julio ante Unión de Santa Fe.

El primer partido oficial de Boca en el próximo semestre será ante el Atlético Mineiro de Brasil, en la Bombonera, el 13 de julio a las 19.15, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021.