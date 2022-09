"Los jugadores pueden celebrar la consecución de un gol, pero sin extralimitarse; no se deberán alentar las celebraciones coreografiadas y no deben ocasionar una pérdida de tiempo excesiva. Traspasar los límites del terreno de juego para celebrar un gol no se considerará una infracción sancionable con amonestación, pero los jugadores deberán regresar al terreno de juego tan pronto como sea posible", dice en principio el reglamento.

"Incluso si el gol se anulara, se deberá amonestar al jugador que realice algunas de las acciones siguientes: trepar a las vallas perimetrales o acercarse a los espectadores, generando problemas de seguridad; actuar de forma provocadora o exaltada; cubrirse la cabeza o la cara con una máscara o artículos similares; quitarse la camiseta o cubrirse la cabeza con ella", sentencia luego también el reglamento.

Por lo tanto, Boca pudo tener dos expulsados y seis amonestados por su festejo. Es que Marcos Rojo y Pol Fernández pudieron haber recibido una segunda tarjeta amarilla. Mientras que Darío Benedetto, Nicolás Figal, Martín Payero, Norberto Briasco, Alan Varela y Juan Ramírez la primera y quedado condicionados todo el resto del Superclásico. Hubiese sido un castigo masivo que hubiera quedado en la historia.

Beligoy se refirió a la situación en TyC Sports: "Por sobre todas las cosas hay que tener en cuenta y primar el sentido común. Si vos me decís la figura de un jugador trepándose estrepitosamente quedándose obviamente amarrado de él, es amarilla. Después obviamente está el sentido común que prima siempre a la hora de dirigir un partido". Y aseguró que no dará para polémicas aunque una amarilla más para Rojo y Pol Fernández era roja: "Una amarilla más una amarilla menos no es una polémica dentro de un Superclásico".

Por su parte, Marcos Rojo, que fue echado en tiempo de descuento, confesó que tuvo temor de ser expulsado a los 20 minutos del segundo tiempo. "Yo pensé que era amarilla. Antes sacaban. Eran amarillas para todo el equipo. Menos mal que no le sacaron a nadie. Se subieron todos, yo también pero poco y me bajé porque estaba amonestado", contó el defensor.

Al igual que Herrera en el Superclásico, este domingo Sebastián Zunino no le sacó amarilla a Christian Chimino, quien también se trepó al alambrado en Arsenal-Vélez. En ambos casos, los árbitros decidieron no sancionar, aunque de haber querido hacerlo, el reglamento los amparaba.