En las últimas semanas se empezó a rumorear cierto interés del Lobo. Pero, a pesar de la oportunidad de estar bajo las órdenes de Diego Armando Maradona, el delantero fue tajante al respecto. "Prefiero irme afuera (…). No creo que sea el momento", dijo.

Sin embargo, Ricky no le cerró las puertas al fútbol argentino. Según sus propias palabras no vería con malos ojos volver a la Academia–institución que posee su pase- aunque reconoció que es "muy difícil" y no recibió ninguna llamada al respecto.

¿Volvería al Xeneize? En este tema, fue muy concreto: “Todos los días recibo mensajes del hincha de Boca, en la calle, en las redes sociales… Uno no toma dimensión de esas cosas. Me pasa que el hincha está pendiente y, obviamente, a uno le encantaría”.

Y agregó: “A Boca nunca le diría que no. Son sentimientos que con palabras no se explican. Soy hincha, nunca le diría que no. Estaba contento, feliz, todo se me daba. Estuve en un nivel altísimo”.

No sería extraño que el delantero tenga las puertas abiertas en caso de que la institución cambie de directiva. En el pasado, Centurión se vio forzado a abandonar el club cuando el presidente Daniel Angelici se agotó de sus constantes problemas fuera del campo de juego.

