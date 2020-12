Boca Juniors sufrió pero festejó en los penales

No fue una noche feliz de los jugadores xeneizes pero al final pudieron festejar, no sin antes sufrir y mucho. Tendrán que mejorar, y mucho, si es que quieren seguir avanzando para sumar el séptimo trofeo continental a unas vitrinas ya muy pobladas, pero que hace bastante tiempo no se llenan con un título internacional.

A Boca le costó hacer pie en el primer tiempo. Como había ocurrido en Porto Alegre, Inter asumió el protagonismo durante los primeros 45 minutos y jugó más tiempo en campo local, que el xeneize en terreno adversario. Fue más en ese lapso el conjunto brasileño que tuvo la chance más clara para abrir el marcador con un remate de Thiago Galhardo que hizo vibrar el travesaño del arco defendido por Esteban Andrada.

Patrick desnivelaba por el flanco izquierdo del ataque del equipo visitante superando claramente a Julio Buffarini y el conjunto de Abel Braga seguía siendo mucho más peligroso como quedó demostrado sobre los 21 cuando un centro desde el citado sector fue cabeceado por Bruno Praxedes y Andrada tuvo que exigirse para poder rechazar el envío del brasileño.

Recién en los 15 minutos finales del segmento, Boca logró un poco de paz. Edwin Cardona, que no había tenido mucho protagonismo, se amigó un poco más con la pelota y el equipo no sintió tanto la presión. Pero siguieron sin aparecer Carlos Tevez y Eduardo Salvio, y Sebastián Villa no fue desequilibrante como en otros partidos. Por eso Boca, casi no llegó en ese primer segmento en el que la pasó bastante mal.

Si el primer tiempo había sido gris para Boca, el inicio de la parte complementaria fue demoledor. Un mal despeje de Buffarini, quien tuvo una noche negra, le quedó servido a Patrick, quien habilitó por izquierda a Moisés para que saque un centro que dio en Frank Fabra y se le metió a Andrada. Inter igualaba la serie y quedaba a tiro de la hazaña frente a un rival que no daba señales de vida.

Recién a los 12 minutos del segundo tiempo, Boca, que reaccionó un poco tras el gol, pudo llegar con peligro a través de un disparo de Tevez que exigió una salvada espectacular del arquero Marcelo Lomba. Pero eran intentos individuales, el equipo no aparecía y la visita seguía insinuando algo más. Mejoró un poco en los 20 finales, pero dio poco, muy poco.

Y a 7 del final tuvo la victoria el Inter. Un córner desde la derecha no pudo ser retenido por Andrada y la pelota le quedó servida a Víctor Cuesta quien, con el arquero vencido, le pegó muy mal y el balón se fue desviado. Fue la última para el elenco brasileño, que en el último cuarto de hora se replegó y apostó a alguna contra para liquidar el pleito, contra que nunca llegó. Para Boca hubo un disparo desde lejos de Cardona, que se fue cerca del palo, nada más.

Hubo que recurrir a los tiros desde el punto del penal, entonces, y en esa instancia la cosa se puso más negra cuando falló Cardona, pero los visitantes no aprovecharon la oportunidad, desperdiciaron dos remates y Boca festejó, como tantas noches de gloria. Sufrió pero ahora empieza a pensar en Racing, el rival que se les cruzará en el camino en cuartos de final.

Los detalles del partido: