Se profundiza la crisis de San Lorenzo: recibió más inhibiciones de FIFA y ya son once

Todas las medidas impuestas al Ciclón son por tiempo indefinido y se suman a otras que ya pesaban sobre la institución de Boedo. En Sudamérica, solo San José de Bolivia acumula más sanciones por parte del organismo que regula el fútbol a nivel mundial.

image

Las inhibiciones se presentaron por Rafa Pérez, jugador que pasó por el club en 2023, y un porcentaje del mecanismo de solidaridad del pase de Diego Herazo, quien arribó desde Deportes Tolima en febrero de 2024. Más allá de la mala noticia, la deuda sería cercana a los 350 mil dólares, que se suman a las demás responsabilidades económicas que tiene el club.

Pese al monto, lo que genera tanta preocupación es que la noticia llega en medio de un momento institucional caótico en San Lorenzo, que se agravó con la vuelta de Marcelo Moretti a la presidencia del club pese al escándalo de la supuesta coima que recibió y el malestar de los hinchas con su figura.

De hecho, el dirigente protagonizó una escapada en patrullero desde la sede social ante una manifestación de hinchas, mientras el club enfrenta un pedido de quiebra del fondo suizo -que venció la semana pasada- y al que respondió argumentando que no puede ejecutar la sanción, proponiendo en cambio un plan de pagos.