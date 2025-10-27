Copa Libertadores: los hinchas de Racing hicieron un banderazo para apoyar al equipo

Banderas, fuegos artificiales, humo celeste y blanco y el aliento de la gente en conjunto hicieron una verdadera fiesta la despedida de los hinchas a los futbolistas, quienes pudieron disfrutar del amor y la confianza de sus hinchas, que están ilusionados con este miércoles lograr el ansiado pasaje a la final de la Copa Libertadores.

El plantel, encabezado por Gabriel Arias y Bruno Zuculini, se sumó a la celebración, grabaron videos, se fotografiaron con los fanáticos y compartieron mate, antes de abordar el micro que los trasladó a la concentración. La armonía entre plantel e hinchada se consolidó como un factor diferencial en la previa de este duelo clave.

El entrenador de Racing había expresado en las redes del club: "Hola familia racinguista. Quiero invitarlos mañana (lunes) a las 19 para despedir al plantel antes de ir a concentrar a Pilar. Quiero invitarlos a todos para darle el apoyo a estos jugadores que dejan la vida por nuestros colores. Sabemos que todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos tantos años y que, si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo La Academia, carajo".

En cuanto al plano deportivo, la probable formación, con las dudas, incluye a Facundo Cambeses en el arco; una defensa compuesta por Martirena o Mura, Colombo, Rojo y Gabriel Rojas; un mediocampo con Nardoni, Zuculini y Agustín Almendra; y un tridente ofensivo con Solari, Martínez y uno entre Conechny, Balboa o Vergara.

