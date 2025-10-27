Copa Libertadores: los hinchas de Racing hicieron un banderazo para apoyar al equipo

Los fanáticos de La Academia tomaron la invitación de Gustavo Costas y despidieron al plantel antes de que comience la concentración para la semifinal vuelta con Flamengo.
Tras perder 1 a 0 en la ida en el Maracaná, Racing buscará este miércoles, desde las 21.30, dar vuelta la serie de semifinales de la Copa Libertadores con Flamengo en el Cilindro de Avellaneda. En la previa del gran encuentro, los hinchas de Racing realizaron un gran banderazo en las inmediaciones del estadio tomando la invitación de Gustavo Costas.
Banderas, fuegos artificiales, humo celeste y blanco y el aliento de la gente en conjunto hicieron una verdadera fiesta la despedida de los hinchas a los futbolistas, quienes pudieron disfrutar del amor y la confianza de sus hinchas, que están ilusionados con este miércoles lograr el ansiado pasaje a la final de la Copa Libertadores.
El plantel, encabezado por Gabriel Arias y Bruno Zuculini, se sumó a la celebración, grabaron videos, se fotografiaron con los fanáticos y compartieron mate, antes de abordar el micro que los trasladó a la concentración. La armonía entre plantel e hinchada se consolidó como un factor diferencial en la previa de este duelo clave.
El entrenador de Racing había expresado en las redes del club: "Hola familia racinguista. Quiero invitarlos mañana (lunes) a las 19 para despedir al plantel antes de ir a concentrar a Pilar. Quiero invitarlos a todos para darle el apoyo a estos jugadores que dejan la vida por nuestros colores. Sabemos que todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos tantos años y que, si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo La Academia, carajo".
En cuanto al plano deportivo, la probable formación, con las dudas, incluye a Facundo Cambeses en el arco; una defensa compuesta por Martirena o Mura, Colombo, Rojo y Gabriel Rojas; un mediocampo con Nardoni, Zuculini y Agustín Almendra; y un tridente ofensivo con Solari, Martínez y uno entre Conechny, Balboa o Vergara.
