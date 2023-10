Bomba: Racing le ofreció a Marcelo Gallardo ser el entrenador

Gallardo no volvió a dirigir desde que finalizó su etapa de ocho años y medio en River, en diciembre de 2022, y espera por una posibilidad seductora. En este 2023 tuvo varias ofertas (de equipos europeos, del América de México) y del fútbol árabe, pero ninguna lo convenció. Y ahora, Racing se sumó a la lista de pretendientes.

Desde la dirigencia de la Academia se contactaron con el Muñeco, quien agradeció la propuesta pero la rechazó. Su intención es volver a trabajar pero en el exterior, y por ahora no se apurará en agarrar cualquier club, y mucho menos del fútbol argentino.

Racing ya había buscado a Gallardo en el pasado: en 2014, antes de que el entrenador asuma en River, Víctor Blanco -presidente académico- se reunió personalmente con MG y quedó encantado, pero se terminó decantando por Diego Cocca. Al poco tiempo, el Muñe arregló en el Millonario.

Con los 'no' de Gallardo y Guillermo Barros Schelotto, Racing activó otros planes: Hernán Crespo, quien apareció como el máximo candidato, ya que fue despedido del Al Duhail qatarí, y no por malos resultados -de hecho, tuvo un paso exitoso, con tres títulos-. Sin embargo, 'Valdanito' también descartó la propuesta.

Ahora, los dos nombres que también suenan son Gustavo Alfaro y Martín Anselmi. El primero está libre después de su etapa en la Selección de Ecuador pero no tendría intenciones de volver al país, y el segundo tiene contrato en Independiente del Valle, con una cláusula de salida de 700 mil dólares.

Además, en la Academia no descartan la posibilidad de darle la oportunidad a Gustavo Barros Schelotto, mellizo de Guillermo y su ayudante de campo. A priori, los hermanos seguirían trabajando juntos y esperarían una oferta del exterior, luego de desvincularse de la Selección de Paraguay. Pero...

Por el momento, la dupla interina Sebastián Grazzini - Ezequiel Videla están a cargo del plantel profesional y dirigirán el próximo fin de semana ante Platense. Caídas las primeras opciones, en Racing quieren evaluar bien las alternativas y no apurar la decisión, aunque no tienen en cuenta, al menos por ahora, la posibilidad de que los ex DT de la Reserva se queden hasta fin de año.