Bombazo en Boca: un campeón del mundo contó que fue llamado por Juan Román Riquelme

Uno de los apuntados, según confesó el propio implicado, es justamente el capitán del equipo argentino que dirigirá Javier Mascherano y quien también fuera integrante del plantel que salió campeón del mundo en Qatar 2022: Thiago Almada. Aunque el exvolante creativo de Vélez que actualmente juega en el Atlanta United de Estados Unidos no podría estar en los choques contra los ecuatorianos por el mismo motivo que Cristian Medina, Ezequiel "Equi" Fernández y Kevin Zenón, él mismo contó que ayer fue tentado nuevamente por Juan Román Riquelme, el presidente del Xeneize.

"Siempre hablo con Román (Riquelme). Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco. Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante. Hablé un poco de todo con él. Fue una linda conversación. Yo estoy bien acá, el club me trató bien desde que llegué y veré lo que pasa en estos meses”, declaró el volante en diálogo con TyC Sports.

Embed THIAGO ALMADA: "ROMÁN ME DIJO QUE QUIERE QUE JUEGUE EN BOCA, VEREMOS QUE PASA EN ESTOS MESES"



El referente de Argentina en los próximos Juegos Olímpicos 2024 aseguró que Riquelme desea que pueda vestir la azul y oro en un futuro cercano. pic.twitter.com/tmNrbhFBEB — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2024

Según dieron a conocer quienes cubren la actualidad de Boca, hay una gran relación entre los "10" que viene de años, al punto en que estuvieron juntos en más de una oportunidad. Sin embargo, aunque el deseo de sumarlo está, el valor de mercado del volante (ronda los 27 millones de euros), es hoy por hoy el principal enemigo.

“Depende de muchas cosas, del club (Atlanta United) principalmente. Si hay algo formal, tomaré la decisión con mi familia. Boca y River son los más grandes del fútbol argentino. A cualquier jugador le tira”, respondió Almada. Luego, sobre su charla con Riquelme, completó: “Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca, ayer también me lo dijo. Pero no hay nada formal, estoy muy feliz acá, muy contento y veremos en estos meses qué pasa. Él siempre me lo dijo como deseo, pero no sé cómo me lo habrá dicho ahora, ja”.

Lionel Messi Thiago Almada.jpg Lionel Messi y Thiago Almada, campeones del mundo en Qatar 2022.

Almada, en modo Selección

Además del sondeo de Boca, el MVP de la última temporada de la MLS profundizó ante el mismo medio sobre la Selección Mayor, conjunto que está a tres días de debutar frente a Canadá justamente en el estadio donde él hace de local con Atlanta United: "Es uno de los mejores. Es lindo, tiene un gran ambiente y va a estar muy bien para el jueves. Va a ser muy lindo escuchar a los hinchas argentinos en el estadio, se van a hacer sentir muchísimo y va a ser una fiesta”.

También contó cómo ve parada a la Scaloneta para ir en busca del bicampeonato:“En esta Selección hay grandes jugadores que quieren ganar todo, hasta los reducidos. Hay un gran grupo también, a los que llegan los tratan como a uno más. Todos quieren ganar, no quieren perder a nada. Es una competencia sana y todos tiran para el mismo lado”.

Embed THIAGO ALMADA: "LA CLAVE DE LA SELECCIÓN ESTÁ EN EL GRUPO Y EN SIEMPRE QUERER GANAR TODO"



El campeón del mundo en Qatar 2022 habló sobre las expectativas previas a la Copa América, que deberán afrontar sus excompañeros de la albiceleste. pic.twitter.com/KsXlDrYfCm — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2024

Y tuvo tiempo para hablar de la Sub 23 y su preparación de cara a París 2024. “Estoy muy contento de estar en los Juegos Olímpicos. Creo que estamos muy bien en la preparación, jugamos y ganamos los últimos dos amistosos. Venimos con mucha confianza y tratando de hacer lo que el técnico nos pide”, dijo a TyC Sports.

Además de las grandes promesas que habrá en el torneo, también estará Nicolás Otamendi, quien recibió el visto bueno de Benfica para poder competir como uno de los "mayores" del equipo de Javier Mascherano. "Si el Mariscal me pide la cinta, se la damos", cerró Almada.