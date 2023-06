"Siempre he hablado con Riquelme y él tenía el deseo de que vaya, pero no... Eso fue cuando estaba viendo si me iba a Atlanta o no. Siempre me llama, me manda mensajes cuando ve los partidos, ve los goles y me felicita", comentó Almada en diálogo con TyC Sports al ser consultado si fue tentado por un club grande de Argentina.

Almada tiene a Riquelme de ídolo desde chico y luego forjó una gran relación con Román, quien intentó tentarlo para que vista la camiseta azul y oro a finales de 2021, antes de que dejara Vélez y llegue a la MLS. ¿Y ahora? El oriundo de Fuerte Apache no piensa en Boca, sino en Europa en caso de cambiar de club.

"Tengo el deseo de jugar en Europa, no sé si se dará ahora, pero también estoy muy contento en el club (Atlanta United). Espero que se me pueda dar el deseo de jugar en Europa", declaró Almada, quien agregó sobre el posible interés de Milan: "No hay nada en concreto. Trataré de seguir haciendo las cosas para algún día jugar en Europa".