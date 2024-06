Mbappé llamó a los jóvenes a votar en Francia y se expresó contra la extrema derecha

El capitán del seleccionado francés salió en defensa de su compañero Marcus Thuram, que horas atrás había reclamado votar en contra de la ultraderecha en los comicios del próximo 30 de junio y 7 de julio. “Creo que somos una generación que puede hacer una diferencia. Hoy podemos ver muy claramente que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país”, resaltó Mbappé respecto de los jóvenes.

“Cada voto cuenta y no hay que ignorarlo”, enfatizó la nueva incorporación de Real Madrid, tras insistir en que la realidad política de Francia "es más importante que el partido de mañana" contra Austria en la Eurocopa.

“Tenemos que identificarnos con los valores de tolerancia, diversidad y respeto. Espero que aún estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio. No tengo ganas de representar un país cuyos valores no me corresponden”, agregó en conferencia de prensa.

El presidente francés Emmanuel Macron convocó a dos rondas de elecciones para la Asamblea Nacional, en respuesta a la victoria de la ultraderecha en las elecciones al Parlamento Europeo del domingo pasado. “La Euro es importante en nuestra carrera, pero somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que pasa en nuestro país”, indicó Mbappé.

Embed Kylian Mbappé: “Estamos en un momento crucial del país. Los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro. Hago un llamamiento a todos los jóvenes para que vayan a votar. Necesitamos identificarnos con la diversidad y tolerancia, el respeto”. pic.twitter.com/6RmGLJNKvx — Roberto Parrottino (@rparrottino) June 16, 2024

Mbappé: "No estaré en los Juegos Olímpicos de París"

Asimismo, el delantero explicó que el Real Madrid tiene "una posición muy clara" que supone que no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que "llegar en septiembre" no sería la mejor manera de empezar su nueva etapa en el último campeón de la Champions League.

"Mi club tiene una posición muy clara, a partir de este momento creo que no participaré en los Juegos. Es así. Me uniré a un nuevo equipo. Llegar en septiembre no es el mejor comienzo para una aventura", dijo.

"Ahora le deseo lo mejor a la selección francesa. Por supuesto, veré todos los partidos como aficionado. Ojalá nos traigan la medalla de oro", añadió Mbappé, que fichó por el Real Madrid de manera oficial el pasado 3 de junio.