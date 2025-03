El padre de Colapinto: "Los dueños de la F1 dicen que no puede ser que no esté"

"Este chico vino a cambiar la Fórmula 1, me decía un periodista la otra vez, y hasta los propios dueños de la Fórmula 1 dicen que no puede ser que este pibe no esté en la Fórmula 1. Es por lo que vos decís, porque es descontracturado, dice lo que siente, aunque lo reten lo dice igual. Es él y va seguir siendo así toda la vida", añadió el padre de Colapinto con Clarín.

Por último, dejó en claro su orgullo por cómo se hizo lugar desde adolescente en Europa hasta llegar a lo más alto del automovilismo: " Lo dejé volando solo ya a los 14 años, aunque le estaba muy atrás. Ahora ya se maneja solo, está bien, salió un chico bárbaro, no solo deportivamente sino como persona. Todos mis hijos, Franco, Martina y Antonella. Si hay algo de lo que no me puedo quejar es de los tres hijos que tengo".

Un capo de Red Bull descartó a Colapinto como reemplazo en su equipo

Por otro lado, Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, marcó que Colapinto no estuvo en carpeta en este tiempo para entrar al equipo. Cabe recordar que Yuki Tsunoda pasó a Red Bull y Liam Lawson fue bajado a Racing Bulls, lugar en el que sonó el argentino.

“Tengo una buena relación con Olli Oakes (jefe de Alpine). Ha contado regularmente con algunos de nuestros pilotos en sus diversos equipos de las categorías inferiores. Uno de sus pilotos compite actualmente en la GP3 británica, por ejemplo. Esa fue la razón por la que me reuní con él. Colapinto no fue un tema”, afirmó sobre el encuentro en las oficinas de Alpine que alimentó todo tipo de rumores.

“Colapinto tuvo un debut muy fuerte en la Fórmula 1. Y, por supuesto, hay que estar atento a cómo se desarrollan las cosas. Pero al final, no se lo consideró seriamente”, expresó y agregó: “Teníamos a (Isack) Hadjar, que había sido sistemáticamente más rápido que Colapinto en la Fórmula 2 y, como se ha demostrado ahora, resultó ser la elección correcta”.