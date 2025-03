Neymar se refirió al baile y goleada de Argentina a Brasil

"Vi el partido, hablé con algunos jugadores después de la derrota. Es triste, ¿verdad? Es malo perder un juego, lo sabemos, pero por la forma en que sucedió... Sabemos que fue un mal día para todos. Cuando tienes un mal día, las cosas no suceden. Eso es parte del fútbol. Desgraciadamente así es y así pasó con nuestro equipo", comenzó el crack.

En medio de los cuestionamientos al plantel, Neymar, que estuvo ausente por lesión, no duda de sus compañeros y su sacrificio para intentar devolver al país a las primeras planas del fútbol mundial: "Sabemos del compromiso de todos los jugadores, la dedicación que tienen. Necesitamos más. Solo nosotros, los jugadores de la selección brasileña, podemos cambiar esta situación. Eso es lo que les digo a ellos y a ti: solo depende de nosotros, de unirnos para mejorar cada vez más".

image.png

Por otro lado, la salida de Dorival Júnior derivó en que la Canarinha busque entrenador. Si bien el primer foco estuvo puesto en intentar volver a seducir a Carlo Ancelotti, el italiano confirmó que se quedará en Real Madrid. Y empezó a sonar el portugués Jorge Jesús, quien dirigió a Ney en Al-Hilal.

"No tengo nada que ver con esto. Soy un jugador, no me metas en esto. Estoy fuera", expresó el 10 al respecto. Si bien prefirió no opinar, la manera en la que eligió responder parece vislumbrar que la relación entre ambos no quedó en los mejores términos.

Cabe recordar que no fue una etapa muy feliz de Neymar como futbolista y Jorge Jesús lo dejó fuera de sus convocatorias en el final de la estadía del crack brasilero en el equipo de Arabia Saudita.