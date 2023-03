Más allá de la silbatina que bajó de las tribunas del Libertadores de América una vez finalizado el partido, luego del encuentro, Luciano Gómez, defensor del Rojo, vivió un tenso momento cuando se dirigía rumbo al micro para dejar el estadio. Es que mientras se tomaba fotos con algunos simpatizantes que se acercaron, un hincha lo increpó y le hizo saber su descontento por el mal momento del equipo.

"No corren una pelota y ganan fortuna. Y vengo como un pelotudo a pagar la cuota", le recriminó el hincha al ex Banfield y Argentinos que, visiblemente incómodo, continuó accediendo a los pedidos de fotos. Y antes de que pudiera marcharse, el mismo hincha volvió a gritarle: "No te devuelven una. Una no te devuelven".

Leandro Stillitano: "Hemos mejorado en un montón de aspectos"

Hasta el partido con Instituto, Independiente llevaba tres al hilo sin marcar goles. En media hora, a los cordobeses les clavó dos. Tal vez por eso, y no por el desenlace amargo que tuvo el encuentro, Leandro Stillitano piense que “hemos mejorado” y que el pueblo rojo “tiene que estar contento”, como declaró una vez terminado el compromiso.

“A como veníamos hemos mejorado un montón de cosas. Ellos nos generaron dos situaciones de gol y las pagamos muy caro, por cómo se dio perdimos dos puntos”, se lamentó el DT, quien destacó a su equipo por buscar el arco rival “desde el minuto tres hasta el último córner que tuvimos”.

De todos modos, y aun admitiendo que “me voy un poco amargado por el resultado”, el entrenador se mostró contento porque “la imagen que habíamos dejado en el partido anterior ante Banfield no fue buena y hoy fue diferente en un montón de aspectos. Antes del descuento se vieron cosas muy buenas”.

Su felicidad por esta reacción del equipo, entiende, es la que debería sentir el hincha: “La gente tiene que estar contenta, por momentos creo que se siente identificada. Obviamente están dolidos por el resultado, pero la gente tiene que saber que todo este contexto de problemas institucionales termina desenfocando de lo deportivo”.