Diego Dabove y Rubén Darío Insúa hablaron tras el clásico

"Los últimos 10 minutos del primer tiempo nos fuimos solos para atrás y eso benefició a San Lorenzo, que justo encontró el empate. Después, en general, era un partido parejo pero controlado por nosotros. En el segundo fuimos un poquito más", analizó Dabove en conferencia de prensa. Y agregó: "Después clima de clásico, jugado como tal. Con cosas positivas y otras para mejorar dentro de lo lógico del proceso en el que estamos como equipo".

Después, sobre la pelea entre Tobio y Barrios, comentó: "Un tumulto normal de clásico que queda dentro del campo de juego. Intentamos separar y no generar ningún disturbio desde el cuerpo técnico. No podría haber echado a nadie como a tres de cada lado". Y destacó que "me voy conforme" por lo realizado por su equipo ante el rival de toda la vida. El Globo es escolta y el único invicto de la Liga Profesional.

Por su parte, Insúa expresó que "el resultado fue acorde al desarrollo" y comentó: "Sabíamos que íbamos a tener un buen rival y creo que el equipo hizo un partido ordenado, hubo mucha fricción que le sacó continuidad al juego, pero pudimos reaccionar y empatar el partido".

A su vez, profundizó: "Creo que fue un partido parejo, muy disputado. Somos dos equipos que estamos acostumbrados a presionar en mitad de cancha, creo que el resultado está bien en líneas generales. Enfrentamos a un buen rival, que exige mucho físicamente".

Por otro lado, el Gallego se quejo del penal que le dieron a Huracán: "Se pusieron arriba en el marcador con una jugada dudosa, el árbitro dirigió bien, pero vi que el que tomó de la camiseta fue (Matías) Cóccaro a (Rafael) Pérez. Una pena que el VAR no le haya avisado, pero bueno. Pudimos levantar el partido, mañana el equipo tendrá descanso y el martes empezaremos a trabajar pensando en el próximo partido".

Y concluyó: "Pocos equipos le revirtieron el resultado a Huracán en su cancha, creo que es un mérito". Con este empate, el historial entre San Lorenzo y Huracán queda con 87 victorias del Ciclón, 47 del Globo y 52 empates.