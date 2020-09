Burofax, enojo y decepción: las diez frases que dejó Lionel Messi

Para comprender el espíritu de las declaraciones del astro rosarino y cómo queda tras todos estos sucesos frente a los “Culé”, seleccionamos las diez frases más importantes que dejó durante la entrevista concedida a al sitio Goal.com.

1 - “El presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones (de euros), que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona”

2- “No iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo”

3 – “Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona”

4 – “Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”.

5 – “El presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarra de que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda”.

6 – “El presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club”.

7 – “Cuando les dije a mi familia que me quería ir, todos se pusieron a llorar. Mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Pero miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir por la Champions”.

8- “Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”.

9 - “Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”.

10 - “La pasé mal en el año, pero es hipócrita decir eso si lo comparas con la gente que lo ha pasado mal de verdad con el virus, con la gente que ha perdido familiares y que ha perdido muchas cosas”.

entrevista completa GOAL

ADEMÁS:

Messi: ir en contra del propio deseo

Confirmado: Messi se queda en Barcelona y no le hará juicio al club