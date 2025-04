Carlos Palacios explicó su ausencia al entrenamiento y opinó de la sanción de Gago

En una entrevista con Meganoticias de Chile, Palacios explicó: "Me dieron dos días libres e íbamos a entrenar el lunes por la tarde. Me confié, porque tomé el último vuelo de Chile a Argentina que era a las 11.30. Cuando iba al aeropuerto, tuve un pequeño choque, y debí quedarme a solucionar el problema porque tuve que dar mis datos".

Palacios aseguró que avisó al club "inmediatamente", dado que el siguiente vuelo recién era a las 17. "Avisé al consejo, no fue que ellos se dieron cuenta porque no llegué y por eso me castigó el club, no hubo multa incluso. Además, el técnico hizo lo que se debe: respetar al equipo y es una regla de convivencia de respeto, son las que debo cumplir y lo entiendo".

image.png

Lejos de polemizar, Palacios bancó a Gago en su decisión y aceptó el castigo que le tocó: "Entiendo completamente lo que hizo, porque no llegué a entrenar y es como cualquier persona cuando no llega a trabajar. Son reglas de convivencia que se deben respetar, así que no hay problemas en el vestuario". De igual manera, el exjugador de Colo-Colo sostuvo que se reunió con Gago, le pidió disculpas y se comprometió a que no vuelva a ocurrir.

Más allá de que Palacios asegure que la situación quedó en el pasado y que ya se disculpó con Gago, lo cierto es que la sanción impuesta por el entrenador al jugador no cayó para nada bien en el Consejo de Fútbol según el periodista de TyC Sports, Tato Aguilera.

"Nos llamó cuando tuvo un incidente e inmediatamente nos lo comunicó. Como cualquier ser humano, puede tener un problema. Al otro día, se presentó a trabajar. No habrá sanción económica porque es nuestro futbolista y le creemos. Definirá el técnico si lo pone o no, tiene 30 jugadores para elegir", supo expresó Chicho Serna.