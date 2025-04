Riquelme: "Boca puede vivir sin mí, yo sin Boca no"

En uno de los adelantos, Román habló de su amor por Boca. "No sé si me emociona o qué, pero es mi vida. Mi vida es Boca. Esa es la verdad. Y creo que hace dos años, el día de la despedida (en la Bombonera) lo dije: Boca puede vivir sin Riquelme, yo no. Es así", contó. Y aunque no lo haya puntualizado, en el video se lo ve conmovido.

La nota completa se podrá ver en el canal de YouTube del club a partir de las 18. Pero mientras tanto, en sus redes, va a ofreciendo algunos cortes de una rica charla con el mayor referente que hoy tiene el hincha de Boca.

Este es el segundo aniversario del club con Román como presidente. Y por eso, aprovechó la ocasión para hablar de su vínculo con el club, contar algunas anécdotas y también dejarle un mensaje al hincha.