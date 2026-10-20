Carlos Tevez anunció la fecha de su partido despedida de Boca en La Bombonera

El Apache informó que el domingo 20 de diciembre tendrá su encuentro homenaje en Brandsen 805 a cuatro años de su retiro profesional. Podrían estar Messi y Cristiano Ronaldo.
Carlos Tevez anunció la fecha de su partido homenaje en La Bombonera a más de cuatro años de su retiro profesional después de una historia gigante en Boca. El Apache informó que el domingo 20 de diciembre tendrá su despedida definitiva como jugador con los hinchas del club de sus amores.
El anuncio de Tevez, muy esperado por los hinchas xeneizes, llegó a través de las redes sociales del propio jugador y de la cuenta oficial del evento, @adiosapacheoficial, en la antesala del cruce de vuelta entre Boca y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.
“Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”, publicó el exdelantero, que volvió a posar con la camiseta azul y oro para acompañar el mensaje. El posteo se cerró con el lema “Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”.
La fecha elegida no es casual dado que será el primer día libre en el calendario del fútbol argentino. El sábado 19 de diciembre está programado el Trofeo de Campeones 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Belgrano enfrentará al ganador del Torneo Clausura, siendo éste el último encuentro de la temporada.
Tevez disputó 279 partidos, marcó 94 goles y levantó 11 títulos en Boca a lo largo de tres ciclos en la institución. En el primer ciclo entre 2001 y 2004 levantó el Apertura 2003, Libertadores 2003, Intercontinental 2003 y Sudamericana 2004, mientras que en su histórica primera vuelta (2015-16) ganó el Campeonato 2015, Copa Argentina 2015 y Campeonato Primera División 2016/7 y en su último ciclo conquistó la Superliga 2017/18, Supercopa Argentina 2019, Superliga 2019/20 y Copa Diego Maradona 2020.
Uno de los grandes atractivos de su despedida podría ser la presencia simultánea de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, invitados top de Tevez. El Apache fue compañero de Leo en la Selección Argentina desde 2005 y del astro portugués en Manchester United entre 2007 y 2009. Para el 20 de diciembre, las dos estrellas del fútbol ya habrán finalizado sus compromisos con Inter Miami y Al-Nassr.
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