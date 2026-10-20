Carlos Tevez anunció la fecha de su partido despedida de Boca en La Bombonera

Tevez disputó 279 partidos, marcó 94 goles y levantó 11 títulos en Boca a lo largo de tres ciclos en la institución. En el primer ciclo entre 2001 y 2004 levantó el Apertura 2003, Libertadores 2003, Intercontinental 2003 y Sudamericana 2004, mientras que en su histórica primera vuelta (2015-16) ganó el Campeonato 2015, Copa Argentina 2015 y Campeonato Primera División 2016/7 y en su último ciclo conquistó la Superliga 2017/18, Supercopa Argentina 2019, Superliga 2019/20 y Copa Diego Maradona 2020.

Uno de los grandes atractivos de su despedida podría ser la presencia simultánea de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, invitados top de Tevez. El Apache fue compañero de Leo en la Selección Argentina desde 2005 y del astro portugués en Manchester United entre 2007 y 2009. Para el 20 de diciembre, las dos estrellas del fútbol ya habrán finalizado sus compromisos con Inter Miami y Al-Nassr.