Cristiano Ronaldo lidera la votación para elegir al mejor Balón de Oro de la historia

La encuesta por los 70 años del galardón reúne a diez leyendas del fútbol mundial. El portugués encabeza la elección por su premio de 2008.
La organización del Balón de Oro presentó una llamativa votación para que los fanáticos elijan al mejor futbolista que obtuvo el premio en sus 70 años de historia. La iniciativa reúne a diez leyendas del fútbol mundial y, hasta el momento, Cristiano Ronaldo lidera la encuesta, por delante de Lionel Messi.
La propuesta invita al público a seleccionar al “Balón de Oro más grande de la historia”, entre diez jugadores que consiguieron el prestigioso reconocimiento en al menos dos oportunidades.
Los candidatos son el argentino Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023); el portugués Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017); el brasileño Ronaldo Nazário (1997 y 2002); el neerlandés Marco van Basten (1988, 1989 y 1992); el francés Michel Platini (1983, 1984 y 1985); el alemán Karl-Heinz Rummenigge (1980 y 1981); el inglés Kevin Keegan (1978 y 1979); el alemán Franz Beckenbauer (1972 y 1976); el neerlandés Johan Cruyff (1971, 1973 y 1974), y el argentino-español Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959).
La votación está abierta a los aficionados y permanecerá disponible hasta el 27 de octubre a las 00:00, según el horario de Francia. Para participar, los interesados deben abonar un euro.
Por ahora, el primer lugar corresponde a Cristiano Ronaldo por su Balón de Oro de 2008, obtenido después de una temporada sobresaliente con el Manchester United. En aquel período, el equipo inglés ganó la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes.
El delantero portugués tuvo un papel determinante en esos logros: marcó 42 goles y brindó siete asistencias en 49 partidos durante la temporada.
El segundo puesto de la encuesta lo ocupa, hasta el momento, Lionel Messi por su Balón de Oro de 2012. Ese año, el capitán de la Selección argentina protagonizó una campaña histórica al convertir 91 tantos en 69 encuentros.
El tercer lugar también pertenece al rosarino, en este caso por el premio que recibió en 2023, en reconocimiento a su temporada 2022/23. Durante ese período, Messi conquistó el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina, además de la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con el Paris Saint-Germain.
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