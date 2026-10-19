Cristiano Ronaldo lidera la votación para elegir al mejor Balón de Oro de la historia

Cristiano Ronaldo encabeza la votación

Por ahora, el primer lugar corresponde a Cristiano Ronaldo por su Balón de Oro de 2008, obtenido después de una temporada sobresaliente con el Manchester United. En aquel período, el equipo inglés ganó la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes.

El delantero portugués tuvo un papel determinante en esos logros: marcó 42 goles y brindó siete asistencias en 49 partidos durante la temporada.

El segundo puesto de la encuesta lo ocupa, hasta el momento, Lionel Messi por su Balón de Oro de 2012. Ese año, el capitán de la Selección argentina protagonizó una campaña histórica al convertir 91 tantos en 69 encuentros.

El tercer lugar también pertenece al rosarino, en este caso por el premio que recibió en 2023, en reconocimiento a su temporada 2022/23. Durante ese período, Messi conquistó el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina, además de la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con el Paris Saint-Germain.