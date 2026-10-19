Empezó la reducción en la frecuencia nocturna de colectivos: las líneas afectadas

Un total de 104 líneas de jurisdicción nacional se ven afectadas por un conflicto financiero del sector. Las empresas reclaman una actualización de los costos operativos y el pago de subsidios atrasados.

El servicio de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó a reducir frecuencias desde las 22 de este lunes, en el marco de un reclamo de las empresas por la situación financiera del sector. La medida alcanza a 104 líneas de jurisdicción nacional y podría extenderse durante la noche, según los recursos disponibles de cada compañía. No se trata de un paro general, sino de una disminución en la cantidad de unidades en circulación.