River perdería a Fausto Vera para el Superclásico debido a que tiene un desgarro

Tras pedir el cambio ante Belgrano en el Kempes, el mediocampista se sometió a estudios médicos y se confirmó su lesión que le demandará alrededor de tres semanas de recuperación.
River perdería a Fausto Vera para el Superclásico con Boca que se disputará el 1° de noviembre en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. El mediocampista se sometió a estudios médicos después de pedir el cambio ante Belgrano en el Kempes y se confirmó que tiene un desgarro en el isquiotibial derecho.
El volante central, que estuvo en el banco de suplentes por primera vez en el breve ciclo de Leonardo Ponzio, ingresó al campo de juego en el segundo tiempo en reemplazo de Tobías Andrada y apenas pudo intervenir en un puñado de acciones en 15 minutos hasta arrojarse al césped producto de un tirón en el posterior.
Tras una aceleración en la mitad de la cancha, Vera pasó la pelota hacia el costado e inmediatamente se tocó con dolor el isquiotibial. En ese momento, se lanzó al piso y le hizo gestos al León para que hiciera el cambio porque no iba a poder seguir en el terreno de juego.
Salvo en Córdoba, Vera había sido titular en los seis partidos anteriores de la era interina de Ponzio. El 5, cuyo contrato a préstamo finaliza en diciembre con la posibilidad de comprarlo por 4 millones de dólares, finalmente tiene una lesión muscular en el isquiotibial y tendrá para alrededor de tres semanas de recuperación.
De esta manera, el futbolista de 26 años se perderá lo que resta de la fase regular del Clausura. Es decir, el próximo compromiso que será contra Racing en el Monumental, el Superclásico en La Bombonera y la última fecha contra Aldosivi, que podría llegar descendido a la Primera Nacional al encuentro.
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