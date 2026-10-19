River perdería a Fausto Vera para el Superclásico debido a que tiene un desgarro

Tras pedir el cambio ante Belgrano en el Kempes, el mediocampista se sometió a estudios médicos y se confirmó su lesión que le demandará alrededor de tres semanas de recuperación.

River perdería a Fausto Vera para el Superclásico con Boca que se disputará el 1° de noviembre en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. El mediocampista se sometió a estudios médicos después de pedir el cambio ante Belgrano en el Kempes y se confirmó que tiene un desgarro en el isquiotibial derecho.