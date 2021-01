Carlos Tevez: "La serie está abierta"

El hecho de no haber recibido goles de local, para Carlos Tevez no deja de ser positivo . Para Miguel Ángel Russo, no salió el partido deseado.

El capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, no se mostró frustrado por el empate sin goles ante el Santos jugado esta noche en la Bombonera, justamente porque su rival no convirtió. Y por ello estimó que la serie, que se definirá el próximo miércoles en Brasil, está abierta.