Carlos Tevez le puso picante a la previa de su primer clásico con Independiente

Sobre el momento de La Academia, que hace unas semanas se quedó afuera de la Copa Argentina y eso provocó el malestar de los hinchas, aclaró que no cree que la presión les juegue a favor: "Fernando y los jugadores de Racing tienen mucha experiencia jugando en esa cancha. Parece que es una fuerza cuando empieza ese murmullo de la gente de Racing a ellos les da fuerza, les juega a favor y te pueden dañar. Creo que el momento los favorece más a ellos".

Además, en la conferencia de prensa posterior a la práctica, el Apache le restó importancia al encuentro ya que aspira volver a enfrentar a Racing en otra instancia: "Creo que no es el más importante, vamos a tener más clásicos con Racing y mejores que este campeonato. Es un torneo largo que nos agarra en la mitad. Para la gente y nosotros es importante porque es un clásico, pero no define cosas, hay otros más importantes. Nuestro objetivo es pelear contra Racing en una final o semifinal".

Embed "Trabajamos de la misma forma con todos los jugadores, por eso estoy tranquilo. Al que le toque entrar, lo va a hacer de la mejor manera. Confío en mis muchachos"



Carlos Tevez en conferencia de prensa. pic.twitter.com/pQymiDcT1f — C. A. Independiente (@Independiente) September 28, 2023

Tevez, quien compartió plantel con Gago en Boca en más de un período y en la Selección Argentina, reveló: "No intercambié mensajes, cada uno está en su trabajo. Nos daremos un abrazo el día del partido y después a competir como nos gusta a nosotros. Creo que es bueno competir con él en esta situación y va a estar bueno el partido". Y analizó: “El Racing de Fernando habitualmente no cambia. De local va a ser un equipo muy intenso, que va a presionar, a buscar y de local van a querer imponer su ritmo. Preparamos ese partido”.

También explicó que esperará al lateral Mauricio Isla hasta último momento y, sobre los lesionados (Santiago Toloza, Ayrton Costa, Santiago Hidalgo y Baltasar Barcia), señaló: "Se hace complicado porque si vamos al primer partido tengo tres bajas muy importantes, sumada a la de Santi Toloza. Si era un plantel corto, con tantos lesionados es peor, pero confío en los muchachos. Cualquiera que ponga lo va a hacer bien, todos trabajan de la misma manera, después lo podrá hacer uno mejor que otro, pero le saco el mayor provecho a todos".

"Tenemos tiempo para armar el partido y estoy tranquilo, no me desespero. Van a jugar los que mejor vea", agregó más tarde y, finalmente, no quiso opinar del árbitro Hernán Mastrángelo: "No voy a hablar de los árbitros, me parece que no es justo".