Carlos Tevez: "no hay cosa más linda que jugar un clásico"

Primero Carlitos comenzó haciendo un pedido a su público: “Le pedimos a la gente que vaya a disfrutar del partido, que vaya con alegría, que nosotros vamos a tratar de darle una alegría. Estamos trabajando para eso”, expresó el DT. A lo que luego le agregó: "Mi mayor preocupación es que la gente se sienta identificada con el juego, la presión y el carácter del equipo".

El Rojo llega con un buen ánimo y juego. Se hizo fuerte en casa ante Rosario Central y luego mostró una mejorada versión en una cancha muy díficil como lo es la de Instituto en Alta Córdoba quedándose con los seis puntos posibles. "Es importante que hayamos sumado dos victorias, pero esa confianza que te da el ganar, mal empleada no es buena, por eso creo que hay que estar alertas y metidos porque vamos a jugar un clásico, y son partidos aparte", expresó el Apache.

"Es importante que los muchachos entiendan el plan de partido que tenemos, porque de esa manera le vamos a poder hacer daño al rival. El sábado hay que entrar sabiendo qué vamos a hacer, porque estos son partidos muy parejos y un detalle puede hacer la diferencia. En un partido así es muy difícil trabajar en lo mental y en lo anímico, no hay cosa más linda que jugar un clásico. No tengo que motivar a los jugadores, el ser un clásico los tiene que motivar a ellos solos, ya es todo diferente desde el lunes", sentenció el DT.

Sobre la situación de Saltita González dijo que "vamos a esperar hasta último momento, porque creo que es importante para el equipo”, mostrando su respaldo por el futbolista que trabajó diferenciado en la semana para poder llegar a este compromiso.

Sobre la posibilidad de dirigir al Kun Agüero

En uno de sus streams el Kun Agüero divulgó un audio de su cardiólogo en el que decía que podría volver a jugar y analizó la posibilidad de ponerse los cortos en su amado club. "Si me llama Carlitos (Tevez), ¿qué querés que haga? Tengo que hablar con el cardiólogo. ¿Me dejará jugar 20 minutos? ¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10... Doble 9 con (Gabriel) Ávalos no es mala. Me hace acordar a cuando yo jugaba con Nicolás Frutos", comentó el Kun.

A lo que el cardiólogo le respondió: "Como viene la mano, jugar ese tiempo, 10 o 20 minutos, no vas a tener ningún problema. Lógicamente tenemos que hacer los estudios, que ya corresponden y hacerte correr como si fuera el partido viste. Te tenés que poner bien, en un estado físico como para unos minutos ahí. En resumen, es posible", le comunicó.

Embed "¿QUIÉN NO QUIERE TENER AL KUN?". Carlos Tevez fue consultado sobre el posible regreso de Agüero al fútbol tras la revelación del Kun en su stream y bromeó: "le vamos a tener que pedir la 10 a Toloza". pic.twitter.com/xFowQgWwrY — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2024

Ante esto Carlitos comentó: "¿Quién no quiere tener al Kun, no? Es bienvenido. Si puede, aunque sea 10 o 15 minutos, lo tendremos. Le vamos a tener que pedir la 10 a Toloza para dársela al Kun. Pero sí, obvio que sí. ¿Cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros. Sería buenísimo", comentó el entrenador.

"La delantera sería Ávalos - Agüero. La armaríamos así. Cerrando los ojos, no tendré que cambiar tanto", agregó el Apache. Agüero abandonó las canchas por una arritmia que lo llevó a dejar la actividad profesional tras la dificultad que traía este problema en su corazón en el 2021.