Cerro Porteño lo dio vuelta y superó 3-1 a Colón en Paraguay

El conjunto local mostró una idea clara desde el inicio, buscó jugar en campo rival con el objetivo de ponerse en ventaja rápidamente. El Sabalero, por su parte, mantuvo la tranquilidad y espero los contragolpes.

Los dirigidos por Julio César Falcioni supieron presionar al rival en cada una de sus salidas para evitar que genere peligro con facilidad.

En los pies de Sergio Díaz, Cerró Porteño tuvo una gran chance a los 17 minutos. El delantero superó a Leonardo Burián con su definición pero Rafael Delgado llegó justo para rechazar el balón en la línea.

A los 30 minutos llegó el primer grito de gol. Tras un gran contragolpe, Eric Meza se adueño de un rebote y colocó el 1-0 que puso en ventaja a Colón.

La apertura del marcador le dio más confianza a los de Santa Fe y poco tiempo después se acercaron al segundo tanto. Cristian Bernardi logró avanzar en soledad pero debido a una definición poco acertada, el balón terminó en las manos del arquero local.

Cuando el elenco rojinegro dejaba de sufrir y se aferraba a la mínima ventaja para irse al descanso con un buen resultado parcial, el conjunto de Paraguay aprovechó un error de Meza y alcanzó la igualdad.

Luego de un remate de Sergio Díaz que fue desviado por el arquero Burián, Fernando Romero se quedó con el rebote y terminó de concretar la jugada anotando el 1-1 a los 41.



Al minuto de haber iniciado el complemento, Cerro Porteño dio vuelta el partido. Tras un centro de Alan Rodríguez, Fernando Romero definió de cabeza y, marcando su doblete, puso arriba a su equipo por 2-1.

El equipo de Paraguay se centró en cuidar su ventaja y Colón buscó el empate. Si bien no le fue fácil a la visita crear situaciones claras, inquietó al local en varias ocasiones.

En medio de los intentos del Sabalero por crecer y emparejar el cruce, Cerro Porteño lo volvió a golpear. Alberto Espínola ganó en altura y de cabeza amplió la ventaja a 3-1.

Los de Santa Fe no se dieron por vencidos y comenzaron a crear ataque continuos y con mucha decisión. A los 19,

Jean Paulo Fernandes les negó el descuento: con una perfecta respuesta, el arquero neutralizó un gran cabezazo de Federico Lértora.



Insistió Colón, pero no pudo y ahora mira de atrás a su rival. En algo más de dos semanas volverá a visitar Paraguay, para enfrentar a Olimpia, y deberá sumar si es que quiere mantenerse en carrera en el certamen.

SINTESIS

Cerro Porteño: Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas; Alan Benítez, Ángel Cardozo, Rafael Carrascal, Claudio Aquino; Fernando Romero y Sergio Díaz. DT: Francisco Arce.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Andrew Teuten, Cristian Bernardi; Lucas Beltrán y Luis Rodríguez. DT: Julio Falcioni.

Goles en el primer tiempo: 31m Meza (C), 41m F.Romero (CP).

Goles en el segundo tiempo: 1m F.Romero (CP), 25m Espínola (CP).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Alan Rodríguez por Rivas (CP), 23m Facundo Farías por Teuten (C) y Ramón Ábila por Beltrán (C), 32m Nicolás Leguizamón por L.Rodríguez (C) y Enzo Giménez por A.Benítez (CP), 41m Carlos Rolón por Espínola (CP), 46m Isaías Gavilán por Aquino (CP) y Luis Fariña por S. Díaz (CP).

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Estadio: Gral. Pablo Rojas.