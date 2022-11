Chacho Coudet es el nuevo entrenador de Atlético Mineiro

"Campeón de la Liga Argentina y del Trofeo de Campeones con Racing, con exitosas etapas en Internacional y Celta de Vigo, Eduardo "El Chacho" Coudet es el nuevo entrenador del Atlético hasta diciembre de 2024. ¡Bienvenido, profesor!", anunció el Galo en su cuenta de Twitter.

Mineiro es el sexto equipo que dirige Coudet luego de sus experiencias en Rosario Central, Tijuana (México), Racing, Inter de Porto Alegre (Brasil) y Celta de Vigo (España), del que se alejó recientemente por los malos resultados en la liga 2022/23.

El entrenador tendrá en el plantel a los futbolistas argentinos Ignacio "Nacho" Fernández (ex Gimnasia LP y River), Matías Zaracho (ex Racing) y Cristian Pavón (ex Boca Juniors).

Coudet viene de ser dado de baja en España, donde dirigió dos años y debió irse por no alcanzar las expectativas. “Después de ocho años es la primera vez que me dan de baja... estoy mirando a la gente de acá por eso me emociono, no era la idea. Les agradezco a todos, es una gran liga y la verdad es que estaba muy bien antes de llegar y ver a un montón de gente querida”, había declarado entre lágrimas el DT, que pocos días después tiene nuevo rumbo.