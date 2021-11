Champions League: Sin Messi, el PSG igualó 2-2 con Leipzig

Embed

Quienes se adueñaron de la cima de sus respectivos grupos tras quedarse con la victoria de sus cruces fueron el Real Madrid que le ganó 2-1 a Shakthar, el Liverpool al superar por 2-0 a Atlético Madrid y el Manchester City, goleando 4-1 a Brujas.Abriendo la jornada de la Champions League, Milan y Porto dividieron honores. El conjunto de Portugal no logró mantener la ventaja obtenida a los 6 minutos mediante Luis Díaz y en la segunda parte un gol en contra de Chancel Mbemba le dio el empate al equipo italiano.

REAL MADRID 2-1 SHAKHTAR



El Merengue necesitaba cambiar la imagen que mostró en el último cruce de la competición y salió al campo de juego decidido a llevarse la victoria.



A los 14 minutos Karim Benzema recibió un gran pase de Vinicius y definió perfecto festejando el 1-0 para su equipo.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti no lograron concretar varias jugadas claras y el rival supo aprovechar las distracciones para avanzar y alcanzar el empate. El delantero Fernando remató con muchísima potencia y mediante un golazo concluyó la primera parte con un 1-1

Ya en el complemento, el Real Madrid supo reaccionar y mostró un gran rendimiento. Fue así que a los 16 Benzema despertó al público presente con un perfecto disparo que colocó el 2-1 definitivo.



Con esta victoria, los españoles se adueñaron de la cima del Grupo D, con 9 unidades.

Embed

B. DORTMUND 1-3 AJAX

Cuando el encuentro iba igualado y sin goles, a los 28 el local sufrió la expulsión del delantero Mats Hummels y se quedó con 10 jugadores para afrontar el resto del encuentro.

Ajax no solo no supo aprovechar la ventaja de tener un jugar de más si no que a los 37, sufrió el primer tanto del rival. Marco Reus ejecutó el penal cobrado por el árbitro y puso el 1-0.



Recién en el complemento el equipo de Erik Ten Hag pudo volver a meterse en partido y con buenas definiciones de Dusan Tadic, Sébastien Haller y Davy Klaassen revirtió el resultado llevándose el triunfo.



LIVERPOOL 2-0 ATLÉTICO MADRID

El conjunto del Reino Unido obtuvo un importante triunfo para ubicarse como líder absoluto del Grupo B.

Diogo Jota a los 13 abrió el marcador y luego Sadio Mané a los 21 amplió la ventaja. Los dirigidos por el argentino Diego Simeone no supieron recuperarse a tiempo y tras la expulsión de Felipe, el descuento les quedó aún más lejos.

Embed

MANCHESTER CITY 4-1 BRUJAS



El City pisó fuerte de local y consiguió una gran victoria para quedar puntero de su grupo.

Phil Foden fue el encargado de abrir el marcador para el local a los 15y luego un mal rechazo John Stones igualó el resultado a los 17, el defensor marcó en contra el primer gol del Brujas.



Finalmente las definiciones de Riyad Mahrez a los 52, Raheem Sterling a los 72 y Gabriel Jesus en el minuto final, le dieron la victoria al equipo inglés.





Embed



RB LEIPZIG 2-2 PSG



Sin la presencia del argentino Lionel Messi, el conjunto parisino no pudo mantener la ventaja conseguida en el marcador y concluyó el encuentro con un empate.



El local festejó el primer gol de la tarde de la mano de Christopher Nkunku a los 8 minutos. El elenco orientado por Mauricio Pochettino no tardó en reaccionar y en el transcurso del primer tiempo se lo dio vuelta: El mediocampista Georginio Wijnaldum con un doblete colocó el 2-1 a favor de su equipo.



En la última mitad y cuando todo parecía que iba a ser un triunfo del París Saint Germain, el árbitro sancionó la pena máxima a favor del Leipzig y la buena ejecución de Dominik Szoboszlai en el final puso el 2-2 definitivo.

Embed

FC SHERIFF 1-3 INTER

El equipo italiano encontró los tres tantos que le dieron la victoria en el segundo tiempo. Primero Marcelo Brozovic rompió con el empate sin goles y posteriormente Milan Skriniar y Alexis Sánchez terminaron de liquidar el encuentro.

El local marcó el único descuento en el minuto final mediante Adama Traoré.

SPORTING LISBOA 4-0 BESIKTAS

Pote, con un doblete, Paulinho y Pablo Sarabia fueron los autores de los cuatro tantos que le dieron los tres puntos al local.