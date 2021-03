Chilavert le respondió a Ruggeri sobre una "reconciliación"

Ya pasaron 25 años desde la violenta plancha que le tiró el Cabezón en el partido San Lorenzo- Vélez de 1996. Y después de miles de declaraciones y una interminable disputa, Ruggeri parece decidido a dejar el pasado atrás.

"Yo no quiero pelear más con nadie. Vos me ponés a Chilavert al aire y me pongo a hablar. Pero me pongo a charlar de verdad eh, no a tirarle, a charlar de verdad, de cómo éramos como compañeros. Desde ahí, que lo conocí en Vélez”, declaró en Espn este miércoles.

“Con Chilavert es histórico, se mantiene ahí como una gran pelea, que no pasó nada. Nos llevábamos muy bien, no teníamos problemas. Después bueno, surgió lo de San Lorenzo. En ese momento tenía 30 y pico, ahora estoy llegando a los 60. Ya está, lo que pasó pasó", reiteró Oscar Ruggeri. Que sostuvo que ya no quería pelear más con nadie.

Embed

La respuesta de Chilavert obviamente no tardó en llegar

En una entrevista para la radio Sport 890 de Uruguay, el ex arquero fue consultado sobre la idea de hacer las paces y respondió: "Lo que manifieste Ruggeri no me preocupa para nada, al contrario, cada uno se puede manejar en su vida como quiere, hay cosas más importantes. Lo que diga me resbala totalmente, no me preocupa. No estoy para perder el tiempo con estupideces".

La violenta plancha de Oscar Ruggeri a José Luis Chilavert

Si bien la rivalidad inició cuando el Cabezón era jugador del club de Liniers y siguió con algún cruce por eliminatorias entre Argentina- Paraguay, todo detonó el 6 de agosto de 1996.

Vélez recibía a San Lorenzo por el Torneo Clausura. Durante el encuentro, el Cabezón acusó al arquero paraguayo de haberlo escupido y no lo perdonó.

Lo fue a buscar en un costado de la cancha y tiró un planchazo que fue poco efectivo, pero de haber impactado pudo haber sido muy grave.