Cinco momentos mágicos e inolvidables de Lionel Messi en Barcelona

Un salto al podio

El mayo de 2009, Cristiano Ronaldo, quien todavía defendía los colores del Manchester United, y Lionel Messi se vieron las caras en una final de Champions League. Por ese entonces, la prensa ya hablaba de un duelo entre los mejores jugadores del mundo y ese enfrentamiento sería clave para definir el Balón de Oro. Ambos equipos tenían un presente inmejorable pero el “Pep Team” demostró porque marcó una época y venció 2-0. El segundo gol fue una genialidad de Leo, que se elevó más alto que cualquiera, pese a su metro setenta, y metió un cabezazo perfecto.

Final Barcelona - Manchester UEFA

Acumulando madridistas

Cualquier clásico entre Real Madrid y Barcelona es una cita obligada para los amantes del fútbol, pero no es un detalle menor que “La Pulga” brilló en el más trascendental de todos: la semifinal de la Champions League 2011. En el partido de ida, no solo desplegó un verdadero recital en el que se mostró imparable –y eso que intentaron frenarlo con todas las artimañas posibles-, también convirtió el gol que terminó dándole el 3-1 a los blaugranas. Y no fue cualquier gol: Leo apiló jugadores desde el centro del campo, y volvió a humillar a Iker Casillas.

Real Madrid - Barcelona - Apllada Messi 2011 UEFA

El día que inventó la “gran Boateng”

Aunque posteriormente Lionel Messi tuvo grandes presentaciones en la competencia más importante a nivel europeo, este partidazo es uno de los más recordados porque fue el encuentro bisagra para la última Orejona conseguida por Barcelona. El 6 de mayo de 2015, en el partido de ida, los blaugranas no lograban imponerse a una defensa bávara muy eficaz, pero el Diez resolvió todo en tres minutos. A los ‘77, sacó un zurdazo inatajable desde afuera del área; a los ‘80, humilló a Boateng con un enganche cortito y después se la picó a Neuer. Inolvidable.

Barcelona Bayern Munich - Messi - Boateng UEFA

Otro gol antológico en una final

En la definición de la Copa del Rey 2015 ante el Athletic Bilbao, el rosarino había arrancado endiablado por la banda derecha. Tratando de contenerlo, la defensa vasca se mostró muy férrea. Patadas, manotazos e insultos, no faltó nada. Pero Messi no se achicó. A los ‘19, tomó la pelota en la mitad de cancha y empezó a apilar rivales hasta llegar al borde del área y meter un fierrazo. Obra de arte total, y el puntapié para que Barcelona sume otro título en una temporada gloriosa. “Yo vi jugar a Messi”, dijo, orgulloso, un relator español tras esta genialidad.

Golazo de Messi contra el Athletic Bilbao - Final Copa del Rey Barcelona FC

Torero en rodeo ajeno

La temporada 2016-2017 no fue la mejor de los blaugranas, pero en el recuerdo siempre quedará una de las actuaciones más enormes de su máximo ídolo contra el Real Madrid. En un derbi muy parejo en el Santiago Bernabéu, los locales lograron empatar 2-2 el juego con diez hombres a falta de un puñado de minutos. Pero el mejor de todos apareció en el último suspiro para poner el 3-2. Lo memorable no solo fue el gol, también el festejo: Leo se sacó la camiseta y se la enrostró a la tribuna rival, que no pudo hacer otra cosa que aplaudirlo de pie.

Messi festeja de cara a la afición del Real Madrid La Liga

