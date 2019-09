Y terminó de la peor manera, con una inusitada represión policial. Más allá que el funcionario diga lo contrario: “La policía no hizo represión, sino un protocolo de retención de la gente para que no colapsaran las tribunas y tener que lamentar algo peor. Empieza a llegar mucha gente que tenía su entrada y con toda la razón del mundo estaba enojada porque no podía entrar y se había mezclado con la gente que había llegado para ir a las populares, en ese momento empieza a ser agredido el personal”, explica.

Para luego agregar: “¿Qué hubiera pasado si de las 41.000 personas que contó la municipalidad hasta ese momento, nosotros estimamos que ya había cerca de 43.000 personas, entraban las 3.000 personas que estaban afuera?. La responsabilidad del Ministerio de Seguridad es armar el operativo y llevarlo adelante mediante distintos protocolos que fueron todos aplicados. La realidad es que había más gente habilitada para ingresar que la capacidad con la que cuenta el estadio”, remarcó Maio.

Mientras que el relato de varios socios cuentan otra versión, como el caso de Eric: “Empezaron a reprimir a mansalva con balas de gomas y a los palazos, había mujeres y niños. Terminamos debajo de las vallas, entremedio de los gases. La policía te tiraba al cuerpo y se reían entre ellos, no tienen humanidad. Yo tengo diecisiete heridas de balas de goma, conozco mucha gente que lo fue a ver al partido en un bar. Soy socio y me quedé con la entrada en el bolsillo”, comentó.

Carloni: “Les pido disculpas a todos los socios”

El vicepresidente primero de Central, Ricardo Cardoni, habló al mediodía por canal 3 de esta ciudad y mostró su desazón por lo sucedido: “Yo como dirigente estoy muy triste, la verdad que hacía mucho tiempo que esto no ocurría y más en un clásico. Les pido disculpas a todos los socios, asumimos los errores y la responsabilidad que tenemos como club, analizaremos todo el operativo y buscaremos las soluciones”, enfatizó.

Posteriormente se refirió a las entradas de protocolo que se vendían a un valor de entre $1.200 y $1.600 cuando eso está totalmente prohibido: “Los protocolos comerciales se le entregan a muchos sponsor por contrato y dice ‘prohibida su venta’ en forma grande y visible para que no efectúe la misma. Nos debemos comprometer para que en el próximo clásico no vuelva a pasar”, aseguró.

La entidad auriazul emitió un comunicado “repudiando los hechos de violencia” e invitando a los socios “damnificados” a que esta semana se acerquen a la sede para contar lo sucedido o se comuniquen vía email (socios@rosariocentral.com) o por WhatsApp (341 202-1889).