Colón le pidió a la AFA anular su descenso

El escrito argumenta que la modificación debió hacerse por el Comité Ejecutivo y no por Asamblea. Además, se refiere a que en la misma Asamblea no estaban todos los representantes presentes, ya que Talleres estaba ausente, por ejemplo. Y que cuando se modificó el descenso, el reglamento no especifica qué sucede si el mismo equipo es el último por promedios y por tabla general.

Si bien la gestión es real, las chances de dar macha atrás son ínfimas. Esto significa que seguirán siendo 28 equipos en la Primera División, con Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra.

El pasado 22 de junio, la Asamblea Extraordinaria decidió anular por unanimidad uno de los tres descensos, el segundo por promedios, con la intención de que sean dos los equipos que pierdan la categoría hasta 2028.

Lo que ocurrió en el Predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, con el cambio de regla en plena competencia, fue un nuevo episodio de desprolijidad que ya no sorprende tanto en base a la historia del fútbol argentino de los últimos años. Así, lo que en otro momento hubiera resultado inaceptable, ya no sonó tan descabellado para algunos dirigentes que hace rato buscaban un alivio.

Colón sumó 45 puntos en la tabla anual, los mismos que Gimnasia, motivo por el cual el segundo descenso a la Primera Nacional (el primero fue Arsenal por promedios) se dirimió a través de un partido desempate en la cancha de Newell's, donde Nicolás Colazo convirtió el gol de la victoria del Lobo.

Las cinco preguntas sin respuestas que se hacen los hinchas

La incertidumbre es total en Colón después de su descenso. ¿Cómo será el plantel del 2024? ¿Se podrá adaptar a una categoría tan complicada? ¿Volverá pronto a Primera? ¿Quiénes serán las autoridades de la institución? ¿Y el entrenador? Son cinco preguntas que en estas horas se hacen los hinchas y no tienen respuesta.

El domingo 17 de diciembre habrá elecciones en el club con el empresario Gustavo Ingaramo como candidato a presidente por el oficialismo y otras cinco listas opositoras que son encabezadas por Víctor Godano, Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena, Luis Valdez y Gustavo Abraham.

En consecuencia, recién cuando quede definido el presidente por la mayoría de los casi 17.000 socios del Sabalero se podrá la dirigencia a resolver el re-armado del plantel y a definir al entrenador. Tras el descenso, Israel Damonte, quien dirigió los últimos cinco partidos del club en Primera, expresó: "Dejo mi renuncia a disposición".

Damonte dirigió cinco partidos con dos triunfos de local (1-0 a Atlético Tucumán y 3-0 a Talleres) y tres derrotas de visitante (por 2-1 con Banfield, 3-1 con Vélez y 1-0 con Gimnasia en el desempate). Si bien él se fue al descenso, Néstor "Pipo" Gorosito fue el entrenador del club durante toda la temporada.

Si bien Damonte quedó marcado por el descenso, podría continuar en el cargo para disputar la Primera Nacional. El entrenador evaluará cómo se siente en estos días y esperará la decisión de la nueva dirigencia, que se podría inclinar por él dado que no aparecieron muchos nombres para reemplazar al porteño.