La confesión de Julián Álvarez: "Contra México sentí cagazo"

"El segundo encuentro fue durísimo. Después de perder con Arabia Saudita, ya se convirtieron en seis finales. No teníamos margen de error para nada. Estaba en el banco, pero creo que nunca sentí tanto cagazo", confesó el delantero de Manchester City en el ciclo de entrevistas de Star+, a casi un año de la consagración en Doha.

Tanto la Selección Argentina como el conjunto mexicano llegaban a ese segundo partido con la necesidad de ganar para no depender de un milagro para clasificar a los octavos de final. Eso se trasladó al campo de juego, y dio como resultado un partido friccionado y muy parejo. Hasta que Lionel Messi lo destrabó con una genialidad, y Enzo Fernández lo liquidó con otra obra maestra.

"Después de ganar, ya teníamos mucha más confianza y casi que pensábamos en los octavos", aseguró Julián, quien ingresó en los complementos de los choques contra Arabia Saudita y México, para luego ganarse la titularidad ante Polonia, convertir un gol y no salir más del equipo: fue el segundo máximo goleador albiceleste, con cuatro tantos, por detrás de Lionel Messi.

Dos de esos cuatro goles de la Araña fueron en la goleada 3-0 sobre Croacia, en semifinales: el primero con una gran jugada individual y el segundo, dándole el último toque a un baile de Messi al defensor croata Gvardiol. "Creo que fue mi mejor partido en la Selección. En el momento que hice el gol, ni me acordaba que había arrancado desde el área, pero después lo vi y aún con un poco de suerte y todo, es un golazo", dijo.

ssstwitter.com_1701825735997.mp4 El golazo de Julián Álvarez a Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar.

Por otro lado, el ex River sorprendió al asegurar que estaba tranquilo en la previa de la final del Mundial con Francia. "No me acuerdo de cosas puntuales, pero sí de hablar con Enzo (Fernández) en la pieza y decir: 'Vamos a jugar una final del mundo'. Él estaba ansioso, pero yo no. El día del partido, yo le decía que ya quería que termine el partido y que estemos festejando, que no quería ni jugar, quería que pase rápido", reveló.

Álvarez consideró además que "la Copa del Mundo es la más linda" y argumentó: "No solo por lo que significa, para mí es la mejor. Fue increíble cuando la vi por primera vez". En ese sentido, reflexionó: "Pasé de ir con la ilusión de ganarla a tenerla entre mis manos en 30 días. No me dio ni tiempo para imaginármelo".

¿Cómo se vive siendo campeón del mundo? "No sé si me cambió la vida en algo, pero haber logrado esto que era el sueño máximo te da cierta tranquilidad", afirmó Julián. Pero no conforme con una, redobló la apuesta: "Ahora hay que intentar hacerlo de vuelta, es la máxima competición a nivel futbolístico. Es el evento deportivo más grande del mundo, es histórico, es difícil, se juega cada cuatro años. Es difícil, pero ese es el objetivo".