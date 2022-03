Colón superó 2-1 a Sportivo Peñarol en un partido peleado

El conjunto de Santa Fe utilizó los primeros minutos para acomodarse en la cancha e imponer su juego poco a poco. Los de San Juan se mantuvieron lejos del área rival sin arriesgar demasiado.

Pese a controlar el balón, a Colón le costó generar jugadas peligrosas y el arranque del partido no contó con importantes llegadas. Aún así, el juego se fue desarrollando con intensidad y ritmo.

En los pies de Nicolás Leguizamón, los dirigidos por Julio César Falcioni tuvieron dos chances clarísimas: el delantero primero no logró terminar de concretar una buena jugada colectiva y luego ganó de cabeza pero el balón se fue pegado al palo derecho.

Sin permitirle a Sportivo Peñarol acercarse, Colón comenzó a jugar con más intensidad y a los 24 minutos celebró la apertura del marcador.

Mediante una jugada de pelota parada, Wanchope Ábila definió al primer palo y colocó el 1-0. El ex Boca anotó tu primer gol con la camiseta del equipo rojinegro.

A pesar de los intentos por parte de los sanjuaninos para evitar una amplia diferencia en el resultado, a medida que fue pasando el tiempo Colón se mostró más firme y atacó constantemente.

A los 39 apareció Santiago Pierotti para ampliar la ventaja a 2-0. El futbolista definió con el arco vacío y plasmó en el marcador la superioridad ante el equipo del Federal A.

El arquero de Sportivo Peñarol tuvo mucho que ver con que el primer tiempo finalice apenas 2-0. Leonardo Corti respondió con seguridad ante remates con mucha potencia e impidió que el Sabalero se fuera al descanso con una ventaja decisiva.

En el inicio del complemento, Colón bajó su intensidad pero siguió controlando el balón. A los 6 Leguizamón no pudo definir cómodo frente al arco y el balón salió muy cerca del palo derecho del arquero rival.

Cuando los de Santa Fe dejaron de tener como prioridad atacar y se relajaron teniendo en su poder la pelota, el equipo sanjuanino se animó y avanzó.

A los 18 minutos Sportivo Peñarol acortó la diferencia. Tras un buen pase de Lucas Saucedo, Juan Pablo Varona definió con un zurdazo inatajable y festejó el descuento.

El encuentro se reactivó y los dirigidos por Falcioni perdieron la tranquilidad que mostraron cuando tenían su arco en cero. Los de San Juan tomaron confianza y de a poco fueron encontrando espacios para generar incertidumbre en el contrincante.

La buena actuación del equipo de San Juan no fue suficiente para alcanzar la igualdad y luego de sufrir a lo largo de los últimos 45 minutos, Colón mantuvo su ventaja y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina.

SINTESIS

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Nahuel Gallardo y Andrew Teuten; Santiago Pierotti, Tomás Moschión, Cristian Vega y Brian Farioli; Nicolás Leguizamón y Ramón Ábila. DT: Julio Falcioni.

Sportivo Peñarol (SJ): Leonardo Corti; Agustín Paredes, Jano Martínez, Matías Rodríguez y César More; Juan Pablo Varona, Leonardo Felissia, Abel Peralta, Lucas Saucedo y Maximiliano Ozurak; y Carlos Chávez. DT: Cristian Bove.

Goles: en el primer tiempo, 24m. Ábila (C); 39m. Pierotti (C). En el segundo tiempo, 18m. Varona (P).

Cambios: en el segundo tiempo, Rubén Darío Tarasco por Chávez (P); 23m. Francisco Salinas por Saucedo (P); 29m. Raúl Zelaya por Varona (P); 31m. Federico Lértora por Vega (C); 32m. Facundo Farías por Leguizamón (C); 36m. Lucas Beltrán por Ábila (C); 43m. Cristian Bernardi por Farioli y Rodrigo Aliendro por Moschión (C); 44m. Ignacio Heim por More y Carlos Fernández por Rodríguez (P).

Árbitro: Héctor Paletta.

Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela.