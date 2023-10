Estudiantes, que viene de perder por 2 a 1 con Platense, buscará levantarse de una vez por todas contra Sarmiento. El Pincha está 12° sobre 14 con 6 puntos en 9 fechas y ¡una sola victoria! en la Copa de la Liga y necesita sumar para salir del fondo y conseguir una plaza para la Copa Sudamericana 2024.

“No tenemos humildad y así es muy difícil. Hay que saber que cada partido es difícil y respetar al rival, porque si no el rival va a hacer lo que quiere, como pasó en el primer tiempo contra Platense. Lo que realmente me preocupa es creernos lo que no somos. Así es muy difícil continuar", comentó el DT Eduardo Domínguez.

eduardo-dominguez-1678378.jpg

Por su parte, Sarmiento, que viene de empatar 1 a 1 con Racing, está noveno con 11 puntos en la Zona B y necesita los tres puntos porque se encuentra peleando la permanencia en Primera División. El Verde suma 41 puntos y está zafando del descenso por tres puntos que le lleva Huracán, quien hoy se estaría yendo a la "B".

En cuanto al otro partido, Vélez y Banfield protagonizarán un duelo directo por esta pelea por mantener la categoría. El Fortín tiene 41 puntos en la tabla anual y el Taladro 42 y le llevan tres y cuatro unidades respectivamente al Globo con cinco fechas por jugarse en el campeonato.

Tanto Vélez con Sebastián Méndez y Banfield con Julio César Falcioni mejoraron mucho en lo deportivo en el último tiempo tanto en juego como en resultados y están haciendo buenas campañas en la Copa de la Liga, más allá de que aún no le alcanzaba para alejar al fantasma del descenso.

Es que Vélez está quinto con 14 puntos en 9 fechas producto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. El Fortín está a cuatro del líder Independiente y solamente por diferencia de gol fuera de la zona de clasificación. Mientras que Banfield tiene 12 unidades por sus tres triunfos, tres igualdades y tres caídas.

Posibles formaciones

Estudiantes - Sarmiento

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero y Gastón Benedetti; José Sosa, Jorge Rodríguez, Santiago Ascacibar, Benjamín Rollheiser; Mauro Méndez y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez

Sarmiento: José Devecchi ; Gonzalo Bettini, Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde y Gabriel Díaz; Maico Quiroz, Diego Calcaterra; Sergio Quiroga; Guido Mainero, Alan Marinelli; Agustín Fontana. DT: Pablo Lavallén.

Vélez - Banfield

Vélez: Gastón Gómez; Joaquín García, Lautaro Giannetti, Valentín Gómez, Elías Gómez; Juan Ignacio Méndez, Nicolás Garayalde, Francisco Pizzini, José Florentín, Claudio Aquino; Santiago Castro. DT: Sebastián Méndez.

Banfield: Facundo Cambeses ; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aarón Quirós, Emanuel Insúa ; Eric Remedi, Juan Francisco Bisanz, Jesús Soraire, Ezequiel Cañete, Ignacio Rodríguez ; Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.