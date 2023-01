Cómo son los días de Dani Alves en la cárcel

A 10 días de entrar a la cárcel por una causa que lo investiga sobre un presunto abuso sexual, se conocieron detalles de la vida de Dani Alves encerrado.

"Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", le habría comentado Dani Alves a sus compañeros de prisión. En las últimas horas salió a la luz un revelador informe del medio La Vanguardia.