Trump notificó al Congreso que considera "terminadas" las hostilidades con Irán

Sin embargo, continuará con el bloqueo del Estrecho de Ormuz y lo mismo hará la Guardia Islámica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes a los líderes del Congreso que las “hostilidades” con Irán han “terminado”, cuando había vencido el plazo de 60 días establecido por una ley destinada a limitar el uso no autorizado de la fuerza militar.
“No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026”, escribió Trump en cartas similares dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al senador republicano Chuck Grassley, presidente pro tempore del Senado.
“Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”, agregó el mandatario, según reportaron agencias de noticias internacionales.
La notificación del presidente llegó en un momento en que los jefes del Congreso se enfrentaban a crecientes reclamos sobre si votarían una declaración formal de guerra.
La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 obliga al presidente a solicitar autorización al Congreso para declarar la guerra una vez que un conflicto militar en curso alcance los 60 días. La ley permite además una prórroga de 30 días si fuera necesario retirar las tropas con seguridad, pero Trump no mencionó esa opción en su carta.
Aunque rija el alto el fuego, Trump mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes y el control sobre el tráfico del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, gran parte de él, con destino a China.
Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Washington levante por completo el bloqueo naval.
Tras más de un mes de hostilidades, Estados Unidos e Irán pactaron el 7 de abril una tregua de dos semanas, que fue prolongada el 21 de abril por Washington.
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