Trump notificó al Congreso que considera "terminadas" las hostilidades con Irán

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 obliga al presidente a solicitar autorización al Congreso para declarar la guerra una vez que un conflicto militar en curso alcance los 60 días. La ley permite además una prórroga de 30 días si fuera necesario retirar las tropas con seguridad, pero Trump no mencionó esa opción en su carta.

Aunque rija el alto el fuego, Trump mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes y el control sobre el tráfico del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, gran parte de él, con destino a China.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Washington levante por completo el bloqueo naval.

Tras más de un mes de hostilidades, Estados Unidos e Irán pactaron el 7 de abril una tregua de dos semanas, que fue prolongada el 21 de abril por Washington.