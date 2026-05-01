Irán presentó "su última" propuesta a Estados Unidos para retomar el diálogo y Trump la rechazó

Horas antes, la agencia IRNA había informado que “la República Islámica de Irán entregó el jueves por la noche el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán”. El contenido del documento no fue difundido oficialmente, aunque el régimen iraní ya había adelantado que no aceptará restricciones sobre sus capacidades nucleares y misilísticas ni cederá el control del estrecho de Ormuz.

Las amenazas cruzadas volvieron a aumentar la tensión regional. Estados Unidos deslizó en las últimas horas que evalúa autorizar nuevos ataques “cortos pero potentes” contra objetivos iraníes para presionar a Teherán a retomar las conversaciones con mayores concesiones sobre su programa nuclear.

Trump no acepta negociaciones si irán no frena su programa nuclear

"El único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó", contó Trump sobre la reunión con Irán. "El único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó", contó Trump sobre la reunión con Irán.

Según informó la cadena CNN, Trump aseguró que las negociaciones continúan “por teléfono” y afirmó que la respuesta estadounidense dependerá del nivel de limitación nuclear que acepte Irán. En paralelo, Axios reveló que sectores militares norteamericanos todavía analizan escenarios más agresivos, incluso un eventual despliegue terrestre para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado.

La Casa Blanca enfrenta además el vencimiento del plazo legal establecido por la Resolución de Poderes Bélicos de 1973, que obliga al Ejecutivo a finalizar las hostilidades o justificar ante el Congreso una extensión del conflicto. Sin embargo, un funcionario del gobierno sostuvo que el alto el fuego alcanzado en abril implica que las hostilidades ya concluyeron formalmente.

AP26115762983897 Trump asegura que no tiene apuro en negociar un acuerdo con Irán, mientras las calles de Teherán muestran tranquilidad por la frágil tregua.

Desde Teherán, el jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmó que el régimen está dispuesto a negociar, aunque rechazó cualquier presión externa. “La república islámica nunca renunció a las negociaciones, pero no aceptamos imposiciones”, declaró en un mensaje difundido por Mizan Online.

Ejei también aseguró que Irán “no quiere la guerra”, aunque remarcó que el país “no abandonará sus principios y valores” frente a Estados Unidos. El funcionario sostuvo además que Washington “no logró nada” durante el conflicto y afirmó que Teherán no se dejará intimidar en futuras conversaciones.

Las negociaciones entre ambos países se encuentran virtualmente paralizadas desde la única ronda de diálogo celebrada tras el alto el fuego de abril, que puso fin a casi 40 días de enfrentamientos iniciados luego de los bombardeos estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

En los últimos días, además del bloqueo naval norteamericano sobre puertos iraníes, Israel volvió a elevar la presión: el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió esta semana sobre la posibilidad de retomar operaciones militares contra Irán.