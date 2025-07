Con Ángel Di María, Rosario Central no pasó del empate con San Martín de San Juan

San Martín (SJ) sorprendió al dueño de casa y fue más en el primer tiempo con una postura protagonista, plantándose adelantado en el campo de juego. En una de las más claras, Tomás Fernández definió de taco y fue atajado por Fatura Broun, a puro reflejos.

Central no encontró los caminos para lastimar y apenas tuvo aproximaciones: de un buen pelotazo de Malcorra llegó una, Veliz cedió para Cantizano y éste no pudo batir la valla de Matías Borgogno que, bien ubicado, despejó. Ángel Di María, siempre marcado desde cerca, generó varias infracciones pero no pudo desnivelar.

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli le cerró los espacios y evitó que tuviera campo libre para desequilibrar en el uno contra uno. Manejó varias pelotas paradas, pero no consiguió sacar diferencias. Al Fideo se lo notó bastante fastidioso por la cantidad de faltas recibidas e incluso, sobre el final del primer tiempo, casi le propina un patadón a Nicolás Watson en la mitad de la cancha producto de la impotencia.

Embed

Los comendados por Ariel Holan mejoraron en el segundo tiempo y al menos estuvieron más cerca de abrir el tanteador. Las más claras estuvieron en los pies de Enzo Copetti, quien entró en el complemento y casi encuentra la red del arco defendido por Borgogno, de gran desempeño.

Los sanjuaninos prácticamente renunciaron al ataque y se dedicaron a defender el punto en el segundo tiempo. Salvo una buena maniobra personal de Ayrton Portillo, que culminó con remate a cualquier parte, la visita no incomodó la valla adversaria. Jaminton Campaz y Nacho Malcorra no estuvieron finos, por eso se dificultó que la pelota le llegara limpia a un Alejo Veliz, que tuvo que luchar en vano ante los centrales rivales.

De esta forma, el equipo que más puntos lleva sumados en la Tabla Anual de 2025 (40 en total) no se sacó diferencias con el que menos unidades cosechó hasta aquí (13). Central se mantiene invicto en la Zona B, mientras que San Martín, que hoy se mantiene en posición de descenso, está ubicado entre los ocho mejores que se clasifican a los octavos de final del Clausura.

Los dos conjuntos se volverán a presentar el próximo sábado 9 de agosto por la cuarta jornada del certamen: San Martín recibirá a Sarmiento de Junín (14:30) y Rosario Central visitará a Atlético Tucumán (20:45), con público visitante.