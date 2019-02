"Con este equipo de Boca es imposible ganar una Libertadores"

"Con este equipo es imposible ganar una Copa Libertadores y ser campeón del mundo", bramó el Tano Pernía en diálogo con Súper Deportivo Radio.

Pero el descargo sin anestesia del ex jugador de Boca no quedó ahí. Fue por Tevez y la mayoría del plantel."De este equipo de Boca, Nández, Benedetto e Izquierdoz se salvan. El resto no está capacitado", sentenció Pernía.

Más frases de Pernía

• "A Alfaro lo respeto muchísimo, es una gran persona, un gran profesional y trabaja muy bien. Jamás le va a fallar en ese aspecto a Boca. Pero el club necesita un técnico que sepa que hay que ganar".

•"Gustavo Alfaro sabe mucho y es muy responsable, como lo dije, pero aplica la misma táctica para jugar con un equipo chico. Querer hacerlo bien, con un medio de juego y no de lucha y eso en Boca no va"

•"No entiendo cómo hoy un futbolista que juega tres partidos, lo cuidan porque no puede jugar el cuarto. El DT tiene que buscar un equipo titular y que ese juegue todos los partidos. El puesto lo pierde el que en la semana no practica y el domingo no rinde".

•¿Cómo queremos ganar ahora una copa del mundo con este equipo?, es imposible. Ahora los equipos son la mitad de lo que eran antes. No sé quién fue el que trajo a los jugadores, pero la responsabilidad es del que tomó esa decisión".