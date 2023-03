Con la vuelta de Suárez, River Plate ya piensa en Racing de Córdoba

El equipo de Martín Demichelis tiene en la mira el próximo compromiso frente a Racing de Córdoba, por los 16avos de final de la Copa Argentina, programado para este miércoles a las 21.10 en Santiago del Estero.

Con vistas al debut, el entrenador millonario podrá contar con los regresos de Suárez y Mammana, quienes recibieron el alta médica la semana pasada con trabajos a la par del resto del plantel y hoy formaron parte de los trabajos con pelota en un encuentro entre la Reserva y el plantel del Primera.

Contra Racing (C) el delantero cordobés sumaría sus primeros minutos oficiales en la temporada, ya que no pudo jugar ningún partido en lo que va del año por la sinovitis crónica en la rodilla derecha, mientras que el defensor volverá a estar en la lista de convocados tras seis partidos, teniendo en cuenta que no jugaba desde la lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que sufrió en la primera fecha.

En el ensayo ante la reserva hoy jugaron Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Paulo Díaz y Elías Gómez; Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino y Pablo Solari; Miguel Borja y Lucas Beltrán.

En tanto que para la reserva se sumaron Franco Petroli, Mammana, Tomás Castro Ponce, Franco Alfonso -que luego pasó al equipo de primera-, y Suárez, quien estuvo en los primeros 30 minutos y luego fue reemplazado por Agustín Fontana.

El partido -que se jugó en dos tiempos de media hora- terminó 2-0 con doblete del colombiano Borja. Tras el entrenamiento los jugadores fueron licenciados para tener descanso mañana y regresar al trabajo el martes previo al viaje a Santiago del Estero.

Luego del partido en el estadio Madre de Ciudades, el equipo regresará a Buenos Aires para entrenar el mismo jueves, ya que el domingo 12 jugará en el Monumental por la séptima fecha de la Liga Profesional ante Godoy Cruz.