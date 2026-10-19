Con polémica, Barracas le empató a Sarmiento y zafó de salir de la zona de playoffs

En un encuentro con tres polémicas con resolución a favor, el Guapo le igualó 1 a 1 al Verde como visitante y sigue entre los mejores ocho de su zona en el Torneo Clausura.
Barracas sacó un empate de su visita a Sarmiento en Junín en un duelo con tres polémicas que tuvieron resoluciones a su favor. Un penal clarísimo no dado al Verde, un penal interpretable dado al Guapo y un gol anulado al local por un offside que no ve ni en la imagen parada de la pantalla del VAR.
Sarmiento abrió el marcador a los 13 minutos de juego con un contraataque letal de dos protagonistas, a partir de una recuperación en la mitad de la cancha y pase largo de Cristian Zabala para Jhon Rentería que encaró, enganchó para adentro y sacó un remate que -con desvío de por medio- se metió dentro del arco. Con este tanto, el local se fue 1 a 0 arriba al descanso.
El complemento estuvo lleno de polémicas, todas a favor de Barracas Central. Primero, Junior Marabel sufrió una clarísima sujeción de Yonatthan Rak dentro del área que lo incomoda a la hora de definir frente a Marcelo Miño, cuando iban 15' de la segunda etapa. Era penal para Sarmiento pero ni el árbitro que estaba cerca ni el VAR intervino.
Después, Barracas se metió en partido al convertir un penal Rodrigo Insúa que fue cobrado por Zamora a partir de la revisión de una mano en la pantalla del VAR. El contacto existe y es interpretable por el árbitro, dado que no amplía volumen pero tampoco pareciera dispuesto a disputar el balón con la cabeza, dado que en el momento del impacto mira para otro lado. El juez interpretó a favor del local después del llamado de Jorge Baliño.
Por último, Sarmiento conseguía el 2-1 a los 41' con un cabezazo de Marabel tras una presión alta pero el VAR anuló el tanto por un offside que no se puede ver porque hay otro jugador que tapa la imagen. Una decisión poco transparente dado que ni siquiera en la imagen parada se observa que esté adelantado.
Con este empate, Barracas quedó séptimo en la Zona B del Clausura con 19 puntos, mientras que si perdía iba a estar noveno con 18 unidades fuera de los puestos de clasificación. Por su parte, más allá del empate con sabor a derrota y bronca, Sarmiento está quinto con 21 unidades y sigue ilusionado con avanzar de ronda.
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