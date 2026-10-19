Con polémica, Barracas le empató a Sarmiento y zafó de salir de la zona de playoffs

Por último, Sarmiento conseguía el 2-1 a los 41' con un cabezazo de Marabel tras una presión alta pero el VAR anuló el tanto por un offside que no se puede ver porque hay otro jugador que tapa la imagen. Una decisión poco transparente dado que ni siquiera en la imagen parada se observa que esté adelantado.

Con este empate, Barracas quedó séptimo en la Zona B del Clausura con 19 puntos, mientras que si perdía iba a estar noveno con 18 unidades fuera de los puestos de clasificación. Por su parte, más allá del empate con sabor a derrota y bronca, Sarmiento está quinto con 21 unidades y sigue ilusionado con avanzar de ronda.

El resumen del partido