Arruabarrena: el plan para remontarle la serie a Vasco da Gama y su idea con Paredes

El entrenador de Boca reveló el mensaje que le dio a sus jugadores para el partido de este martes en el Maracaná y admitió que no decidió si el capitán será titular debido al riesgo físico.
Tras perder 1 a 0 en la ida en La Bombonera, Boca buscará este martes remontarle la serie de semifinales de la Sudamericana a Vasco da Gama en el Maracaná para volver a meterse en una final internacional. A horas de la revancha, Rodolfo Arruabarrena reveló el plan para ir por la clasificación y su idea con Leandro Paredes, quien pese a no estar en óptimas condiciones finalmente se metió en los convocados por la importancia del encuentro.
“Lea (Paredes) está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que pensaba en principio. Está bien, vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos…”, sostuvo Arruabarrena poniendo en duda la titularidad del capitán en el Maracaná. Y, consultado sobre los cortísimos tiempos de recuperación del futbolista al desgarro grado 2 en el isquiotibial, sintetizó: "Es Leandro...".
En cuanto al equipo, Arruabarrena expresó: "Por cuestiones físicas, cuestiones tácticas, tenemos una idea, obviamente, pero bueno, faltan pocas horas y seguramente que lo vamos a definir en este tiempo que nos queda hasta el inicio del partido, así no nos rompen las pelotas con los mensajes y eso. No me van a sacar ningún título...".
Por último, el entrenador reveló el mensaje que le dio a sus futbolistas para ir por la clasificación: "Tenemos que tratar de hacer un partido largo: habrá momentos para defender, para atacar... no vamos a salir a volvernos locos de entrada. El mensaje es tratar de arrancar ganando, los jugadores a han demostrado carácter y saber llevar bien los partidos. Esperemos mejorar lo hecho en casa".
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