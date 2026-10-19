Arruabarrena: el plan para remontarle la serie a Vasco da Gama y su idea con Paredes

El entrenador de Boca reveló el mensaje que le dio a sus jugadores para el partido de este martes en el Maracaná y admitió que no decidió si el capitán será titular debido al riesgo físico.

Tras perder 1 a 0 en la ida en La Bombonera, Boca buscará este martes remontarle la serie de semifinales de la Sudamericana a Vasco da Gama en el Maracaná para volver a meterse en una final internacional. A horas de la revancha, Rodolfo Arruabarrena reveló el plan para ir por la clasificación y su idea con Leandro Paredes, quien pese a no estar en óptimas condiciones finalmente se metió en los convocados por la importancia del encuentro.