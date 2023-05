Conmebol multó a Racing por los insultos racistas de sus hinchas

La Conmebol informó que la hinchada cometió la infracción del artículo 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol que expresa "atentar contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen".

Este monto será debitado automáticamente de lo que recibirá La Academia por parte de la CONMEBOL en concepto de derechos televisivos. Además, el club recibió la advertencia que en caso de reincidencia en la misma infracción aumentará a 400 mil dólares.

El comunicado de la Confederación se debe al partido que disputaron los equipos en la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores, en el cual empataron 1 a 1 en el estadio Presidente Perón y en el cual los hinchas locales realizaron actos de racismo contra los hinchas de Flamengo.

CEROL FINO! A Conmebol multou o Racing em 100 mil dólares por insultos racistas dos argentinos aos torcedores do Flamengo no El Cilindro. As imagens circularam nas redes sociais e a entidade sul-americana puniu o clube com a advertência diretamente nos direitos de transmissão

Los hinchas de Gimnasia también realizaron insultos racistas

Hugo Rodallega, delantero de Independiente de Santa Fe, sufrió insultos racistas de la hinchada de Gimnasia en el encuentro por Copa Sudamericana de este este martes, en el que el Lobo se impuso por 1 a 0 con gol de Franco Torres. "Ya cansa el tema del racismo. Que te llamen 'mono', 'negro' es una falta de respeto y me da tristeza. Nos pasó a todos. Puede haber peleas y expulsados en una cancha, pero esto me da tristeza. No me duele que hayamos perdido, me duele esto y en Bogotá los tratamos bien", comentó Rodallega.