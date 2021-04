Copa Libertadores: Vélez pone primera frente a Flamengo

Vélez debuta desde 21:30 y en Liniers, en la Copa Libertadores. El partido contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y la transmisión de ESPN.

Vélezestuvo en 15 ediciones de la Copa Libertadores y logró el título en una de ellas: la de 1994, con la dirección técnica de Carlos Bianchi. No participa en el máximo certamen sudamericano de clubes desde 2014, por eso la vuelta a la competencia se toma como un hecho muy particular, que entusiasma por igual a los jugadores y a los hinchas. Obviamente, estos últimos no podrán estar en el Amalfitani para alentar al Fortín en el compromiso que marcará el debut en el Grupo G (hoy a las 21.30, contra Flamengo), pero sí imaginamos que seguirán con máxima atención el partido, por lo dicho y por la jerarquía del rival.