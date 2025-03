Courtois vuelve a la Selección de Bélgica y desató un escándalo: se bajó un arquero

"Es extraño que Courtois pueda decidir por sí mismo cuándo volver. Me parece raro que le pongan una alfombra roja. Si vuelve, yo me voy", estalló Casteels, quien también aseguró que "muchos jugadores piensan lo mismo". Cabe recordar que Tedesco acusó al prestigioso arquero belga de fingir una lesión para no ser convocado por la Selección. Una situación que no tuvo vuelta atrás.

El arquero del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, que había asumido la titularidad en la última Eurocopa luego de la renuncia de Courtois por su conflicto con Tedesco, agregó en un podcast difundido por PlaySports: ”Y me parece extraño que la federación cambie de opinión de esta manera y le reciba con los brazos abiertos, como si nada hubiera cambiado".

"No se trata tanto de Thibaut, sino sobre todo de la Federación. No encaja con los estándares y valores que considero apropiados para un equipo u organización deportiva", concluyó el arquero que supo defender el arco del Wolfsburgo de Alemania durante casi una década.

image.png

García, quien asumió el cargo en enero tras la salida de Tedesco, había anticipado su intención de recuperar a Courtois, a quien definió como "el mejor arquero del mundo". Su primera convocatoria al frente de Bélgica se conocerá el próximo viernes, de cara a la repesca contra Ucrania en la Liga de Naciones, programada para el 20 y 23 de marzo.

Sin embargo, sería un hecho la vuelta del arquero de Real Madrid a la Selección de Bélgica. De hecho, ya no tienen en cuenta a Casteels tras sus declaraciones. En un comunicado de prensa, la Federación Belga de Fútbol expresó que “desea agradecerle calurosamente sus muchos años de compromiso con la selección nacional".

Según se informa, el arquero Casteels llamó al director deportivo Vincent Mannaert justo después de anunciar la noticia durante su aparición en el podcast. "Koen me llamó esta mañana después de su aparición en el podcast Mid-Mid para comunicarme que había anunciado allí que se retiraba del fútbol internacional. Para mí, sin embargo, fue en parte una sorpresa", aseguró Mannaert.

"Ya que había tenido un último contacto positivo con Koen después de que Guy Martens fuera nombrado entrenador interino de arqueros", continuó antes de concluir: "Pero respeté plenamente su decisión, especialmente ahora que me ha indicado que está en otra fase de su carrera y quiere concentrarse plenamente en su club en Arabia Saudita, al que le deseo mucho éxito".