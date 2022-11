Cristiano Ronaldo estaría cercar de llegar a un acuerdo con un club árabe

El contrato sería por dos temporadas y media y CR7 ganaría 200 millones de euros por temporada, incluyendo sueldo y acuerdos publicitarios. Ante la imposibilidad de encontrar una buena oferta de un club competitivo en Europa, el portugués apostaría por el aspecto económico. La propuesta de los árabes es grosa y mejor que la que podría ofrecerle cualquier equipo de otro país, inclusive los clubes de la MLS, a sus 37 años.

Además, una ventaja de Cristiano Ronaldo es que se encuentra con el pase en su poder después que el United haya decidido romper el vínculo con él, después de sus polémicas declaraciones y su disputa mediática con el entrenador Erik ten Hag. “Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro", comentó en su momento.

“No entiendo a los nuevos entrenadores que creen descubrir la fórmula de la Coca Cola pese a que el fútbol existe hace muchos años, pero respeto a todos. Las distintas opiniones y mentalidades, pero hay puntos en donde no estoy de acuerdo. Siempre he estado con grandes entrenadores como Zidane, Mourinho, Ancelotti, Santos, Allegri y tengo algo de experiencia por haber aprendido de ellos. Cuando vienen entrenadores que quieren revolucionar al fútbol y no estoy de acuerdo, yo tengo mi opinión, pero es parte del negocio y al fin de cuentas yo estoy en el club para ganar y con mi experiencia quiero ayudar, como siempre. Es parte del trabajo”, fue otra de sus frases fuertes y que no gustaron en el club inglés.

De esta manera, el portugués llegaría en 2023 a un fútbol que se encuentra en crecimiento, algo que quedó demostrado con la victoria de Arabia Saudita ante Argentina en la primera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar. Tras ocho jornadas, Al Nassr, dirigido por el francés Rudi García, está segundo en la Saudi League con 19 unidades, tres menos que el líder Al Shabab y dos más que el Al Hilal, vigente campeón que dirige Ramón Díaz. Además, Al Nassr está en los octavos de final de la Kings Cup, donde chocará ante Al Adalah. En el equipo, se encuentra el arquero colombiano David Ospina y el volante argentino ex River Gonzalo Pity Martínez.