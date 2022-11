Cristiano Ronaldo: "Me siento traicionado por Manchester United"

En una charla exclusiva con el periodista Piers Morgan Uncensored, no se guardó nada y explotó contra directivos del club inglés, pero también contra el DT de los Red Devils, el neerlandés Erik Ten Hag. "Manchester United trató de forzar mi salida, no solo el manager, también las otras personas que están alrededor. Me siento traicionado por el club", arrancó diciendo.

En la misma línea, el luso afirmó que "siento que hay algunas personas no me quieren aquí en Manchester, y no es solo desde este año si no que el año pasado también". Vale destacar que recientemente se conoció que CR7 estaba sufriendo depresión por la pérdida de un embarazo de su esposa, la argentina Georgina Rodríguez.

Cristiano había tenido una discusión con Ten Hag y se sabe que la relación no es la mejor. Y aunque parecía que las asperezas habían sido limadas luego de que el DT decidiera darle una segunda oportunidad y reintegrarlo tras marginarlo por un par de partidos, a causa de que el delantero se rehúse a entrar sobre el final de un encuentro, evidentemente no fue así. "No tengo respeto por Ten Hag porque él no mostró respeto hacia mí, es simple", destapó.

Por último, Ronaldo criticó a los directivos del club inglés. "No cambió nada desde que Sir Alex Ferguson se fue. Cuando decidí volver al Manchester United seguí mi corazón, Ferguson me dijo: 'Es imposible que vayas al Manchester City' y yo le respondí: 'Ok, jefe', y volví. Pero nada cambió aquí, el progreso es cero". La relación parece estar completamente rota, por lo que habrá que ver qué será del futuro de CR7 post Mundial, aunque todo parece indicar que será lejos de Manchester.