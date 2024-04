¿Cuándo se juegan los cuartos de final de Champions League 2024?

La modalidad del torneo más competitivo a nivel de clubes de todo el mundo, favorece esa esencia tan cautivadora que ya de por sí tiene. Porque, a diferencia de otras competencias, este torneo de UEFA define los cruces de instancias eliminatorias (octavos, cuartos y semis) por sorteo. La próxima fase, entonces, ya tiene cruces definidos. También las fechas.

En el calendario futbolero, los días deben estar marcados en el mes de abril. Será entonces cuando los ocho mejores equipos del continente choquen espadas. Todos y cada uno de ellos sueñan con el Estadio Wembley, de Inglaterra, sede elegida para disputar la final el próximo 1 de junio.

Real Madrid – Manchester City

Hablamos en serio cuando decimos que la Champions League se pone cada vez más atrapante.

Uno de los dos primeros duelos a disputarse podría ser, tranquilamente, una final. Real Madrid y Manchester City auguran un verdadero partidazo y este probablemente sea el encuentro de la fecha.

El City de Pep Guardiola sigue demostrando que es el mejor equipo del mundo actualmente, y quiere repetir la corona conseguida el año pasado.

Buscará dejar atrás al mejor equipo no del mundo, pero sí del certamen de Champions League, siendo la institución que más veces la ganó en la historia. El Madrid de Carlo Ancelotti no brilla pero tampoco decepciona, y ya ha demostrado que no necesita mucha inspiración para ganar un encuentro y, más aún, para salir campeón de un torneo. Juegan el 9 de abril.

Arsenal vs. Bayern Munich

Con una identidad muy clara, el Arsenal de Mikel Arteta viene pidiendo pista hace rato. Ratificando esos argumentos con un muy buen andar en la Premier League, sabe que está para grandes cosas, no solo a nivel local sino también en un torneo como éste.

Por eso, buscará dar el batacazo frente al Bayern Munich, que, si bien logró sacarse de encima a Lazio, está de capa caída. Los dirigidos por Thomas Tuchel no logran encontrar el rumbo y tienen un presente errático. Arsenal buscará sacar provecho. Se enfrentan el 9 de abril.

PSG vs. Barcelona

Otro duelo súper interesante, que enfrentará a Luis Enrique con su viejo amor. El DT español quiere llevar al PSG a lo más alto de Europa por primera vez en la historia de la institución, y para ello deberá limpiar a su querido Barcelona.

El conjunto culé, dirigido por Xavi Hernández, es una incógnita. Hoy por hoy no se presenta como un rival fuerte, pero si se levanta con el pie derecho en la mañana, puede ponerle las cosas muy duras al club parisino. Juegan el 10 de abril.

Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund

Por último, el cotejo que menos perdices ha levantado es el de Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund. Quizá sea el menos estelar de los cuatro que habrá en estos cuartos de final, pero sin lugar a dudas será interesante de ver.

El equipo “Colchonero” ya lo ha demostrado una y mil veces: es un hueso duro de roer. Por si a alguien le quedaban dudas, volvió a ratificarlo en los octavos de final, cuando frente a todo pronóstico terminó eliminando al fuerte Inter en un partido apasionante.

Del otro lado, el conjunto alemán llega silbando bajo. Así es como venció al PSV en la instancia anterior, y así es como se posicionó primero de su grupo en la fase inicial, por delante del Milan o del mismo PSG. El Dortmund y el Atlético de Madrid se miden el 10 de abril.

¿Cuándo son los partidos de vuelta?

Una vez jugados los partidos de ida en las fechas mencionadas, los rivales volverán a encontrarse para el partido de vuelta, que definirá quiénes pasarán a la semifinal de la Champions League.

Mientras Barcelona vs. PSG y Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund jugarán el 16 de abril, Bayern Munich vs. Arsenal y Manchester City vs. Real Madrid lo harán lo propio el 17 de abril.